Funérailles à Rabat de feu Khalid Naciri en présence de SAR le Prince Moulay Rachid

Les funérailles de l’ancien ministre de la communication et l’un des dirigeants du Parti du progrès et du socialisme (PPS), feu Khalid Naciri, ont eu lieu jeudi au cimetière Chouhada à Rabat, en présence de SAR le Prince Moulay Rachid.

Après les prières d’Al Asr et du mort à la Mosquée Chouhada à Rabat, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada, en présence des membres de la famille du regretté et ses proches. Étaient également présents le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, les dirigeants et membres du PPS, des représentants de partis politiques ainsi que plusieurs autres personnalités.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de compassion et de condoléances aux membres de la famille de feu Khalid Naciri.

Dans ce message, le Souverain S’est remémoré les nobles qualités du défunt qui l’ont qualifié, à juste titre, à occuper de nombreuses hautes fonctions et missions, que ce soit au niveau académique que gouvernemental ou diplomatique, et dont il s’est accompli avec savoir-faire, sagesse, discrétion et habilité.

Feu Khalid Naciri avait occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la communication, porte-parole du gouvernement entre 2007 et 2012, et d’ambassadeur du Maroc en Jordanie depuis 2018.

Né à Casablanca en 1946, le défunt avait également assuré la fonction de directeur de l’Institut supérieur d’administration entre 1996 et 2000.

Il a également enseigné le droit et la science politique dans plusieurs universités et à l’École nationale d’administration.

