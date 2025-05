Bagdad | SM le Roi appelle à une coopération renforcée pour répondre aux défis du monde arabe

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réitéré la pleine disposition du Royaume du Maroc à s’engager dans toute dynamique susceptible de rehausser l’Action arabe conjointe, contribuant ainsi à concrétiser les vœux des peuples arabes qui aspirent à plus de sécurité, de stabilité, de progrès et de prospérité.

Dans un discours adressé au 34e Sommet de la Ligue des États Arabes, qui a ouvert ses travaux samedi à Bagdad, en République d’Irak, le Souverain a précisé que le Royaume du Maroc apporte son soutien à toute initiative susceptible de développer la coopération arabe, afin qu’il soit possible de faire face à la crise induite par l’envolée des prix des produits alimentaires et de l’énergie et par la pénurie d’eau et de telle sorte que soit menée de toute urgence la lutte contre les effets néfastes du changement climatique.

“Face aux circonstances, à la fois exceptionnelles, sensibles et difficiles, dans lesquelles se tient cet important Sommet, il faudra faire preuve d’une volonté politique sincère, dont les maîtres-mots sont la foi dans la construction d’un projet commun, l’attachement aux règles de bon voisinage et le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des États”, a souligné SM le Roi dans Son discours, dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette détermination, a insisté le Souverain, puise également ses fondements dans le principe de non-ingérence dans les affaires internes d’autrui et dans la nécessité de se défendre d’héberger des mouvements séparatistes, frappés de caducité historique et relégués à la marge des évolutions et des mutations internationales en cours.

Pour Sa Majesté le Roi, “l’Action arabe conjointe ne saurait être pleinement efficace que si le chantier de réforme de notre Organisation, entamé depuis des années, est mené à terme, d’une manière qui réponde aux aspirations de nos pays et dans un souci de concorde et d’harmonie”.

Soulignant l’importance de la mise en place de partenariats économiques et commerciaux interarabes forts et susceptibles d’ouvrir aux peuples arabes de larges perspectives de développement et de prospérité, le Souverain a indiqué que l’investissement dans les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies offre, dans l’intérêt bien compris des peuples de la région arabe, une réelle opportunité pour booster l’effort de développement, assurer la transition vers des modèles économiques verts et durables et s’arrimer aux dynamiques d’évolution à l’œuvre dans le monde.

SM le Roi a, à ce titre, fait observer que la région d’Afrique du Nord reste, en dépit de ses ressources naturelles et de ses potentialités économiques, “la moins intégrée économiquement et la moins dynamique en termes d’échanges intra-régionaux à l’échelle du monde arabe”.

“Face à cette situation, Nous ne pouvons que déplorer, une fois de plus, le fait que l’Union du Maghreb Arabe ne remplisse pas son rôle naturel de levier de développement commun pour les pays maghrébins, en garantissant, notamment, la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services entre ses cinq États membres”, a relevé le Souverain dans Son discours.

Évoquant la situation “douloureuse et déplorable” qui sévit dans certains pays arabes frères, SM le Roi a affirmé que le Maroc ne ménagera aucun effort pour enrayer toute forme de division, en apportant son concours au règlement des crises dans lesquelles est empêtrée la région arabe.

“Il compte s’y employer en faisant prévaloir le dialogue et les initiatives pacifiques sur la logique de la force et des options militaires”, a ajouté le Souverain, rappelant que dès les prémices de la crise qui sévit dans la Libye, le Royaume du Maroc a souscrit activement aux efforts régionaux et internationaux engagés en direction des acteurs politiques locaux, en vue de créer une médiation et de faciliter un dénouement de la crise.

S’agissant de la Syrie, le Royaume du Maroc “réaffirme sa position historique immuable, celle que Nous avons exprimée auparavant dans la lettre adressée à Notre Frère, Son Excellence le Président Ahmed Acharaa: Nous l’assurons de notre soutien au peuple syrien frère dans sa quête de liberté, de sécurité et de stabilité, ainsi que notre attachement à la préservation de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de la Syrie”, a assuré SM le Roi.

“En concrétisation de cette position à l’égard de nos frères en Syrie et en guise de soutien à ce processus prometteur, le Royaume du Maroc a décidé la réouverture de son ambassade à Damas, fermée en 2012”, a annoncé le Souverain, notant que “ce pas permettra d’ouvrir de plus larges perspectives dans les relations historiques entre nos deux pays et nos deux peuples”.

SM le Roi a, par ailleurs, indiqué que le Maroc suit “avec une vive préoccupation” les graves développements qui ont lieu dans certains pays arabes, comme le Yémen, le Soudan et le Liban, réitérant l’engagement du Royaume à soutenir toute démarche visant à stimuler le processus politique devant conduire au rétablissement de la paix et de la stabilité, à dépasser les différends et les conflits par les moyens pacifiques et les voies diplomatiques, à préserver la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale des pays arabes frères.

LR/MAP