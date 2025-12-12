Le Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi, renforce son engagement pour le libre-échange en Afrique (Akhannouch)

Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, confirme son engagement à renforcer les mécanismes à même d’encourager le libre-échange et de réaliser une intégration économique durable en Afrique, a affirmé vendredi à Marrakech, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

“Grâce aux Hautes Directives Royales, le Maroc consolide son statut d’acteur central et de partenaire stratégique dans le renforcement de la coopération multidimensionnelle entre les pays du continent africain”, a relevé M. Akhannouch lors de la 2e édition du Forum d’Affaires de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), qui se tient les 11 et 12 décembre à la Cité Ocre.

Et de rappeler que la vision du Maroc pour l’Afrique demeure constante, celle d’une Afrique maîtresse de son destin, qui transforme ses ressources en valeur ajoutée sur place et qui relie ses régions entre elles, de la Méditerranée à l’Atlantique, du Sahel aux façades maritimes.

Cette vision s’est traduite par l’Initiative Atlantique, lancée par SM le Roi Mohammed VI, en faveur des États africains atlantiques et des pays du Sahel, a-t-il ajouté, indiquant que le Royaume a mis ses infrastructures portuaires et logistiques au service de vingt-trois pays riverains de l’Atlantique et de leurs voisins ne disposant pas d’une façade maritime.

Dans ce contexte, M. Akhannouch a rappelé une série de projets ambitieux de nature à renforcer la complémentarité économique et commerciale du Maroc avec les autres pays africains, à l’instar du projet de gazoduc Nigeria–Maroc, long d’environ 6.000 kilomètres et traversant plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, précisant que ce projet constitue une structure stratégique de nature à préparer le terrain pour une industrialisation partagée dans des secteurs comme les engrais, la pétrochimie, les matériaux de construction, l’agro-industrie, autant de secteurs qui ont besoin d’une énergie fiable et compétitive.

Akhannouch a mis en avant aussi la plateforme financière Casablanca Finance City, qui constitue un moteur principal pour l’intégration économique en Afrique, en plus des groupes bancaires implantés dans plus d’une vingtaine de pays africains et l’adhésion récente de Bank Al-Maghrib au système panafricain de paiements et de règlement PAPSS.

Tous ces facteurs placent le Royaume en bonne position pour piloter des projets pilotes de paiements en monnaies locales en Afrique, de sécurisation du crédit export et de couverture des risques pour les Petites et moyennes entreprises (PME) africaines, a-t-il fait remarquer.

“Le Maroc, fidèle à la vision de SM le Roi Mohammed VI, assumera pleinement sa part de responsabilité pour que l’intégration économique africaine devienne un levier de prospérité, de stabilité et de dignité pour nos peuples”, a-t-il souligné, relevant que cette deuxième édition du Forum des Affaires de la ZLECAf se tient dans le cadre d’une dynamique claire qui entend faire de la zone, non pas seulement un accord de libre-échange, mais bien un véritable projet de transformation économique pour le continent.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 2e édition du Forum d’Affaires de la ZLECAF s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par le Maroc pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAF, aussi bien à l’échelle nationale que régionale.

Organisée par le Secrétariat d’État chargé du Commerce Extérieur, en partenariat avec la ZLECAF, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), la CGEM et l’Association des Régions du Maroc (ARM), cette rencontre témoigne de l’engagement du Royaume à consolider les mécanismes favorisant le libre-échange et une intégration économique durable entre les pays du continent africain.

LR/MAP