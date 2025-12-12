Rabat | La Chambre des représentants accueille la 3e Assemblée générale de la CoSPAL

Partager Facebook

Les travaux de la 3e édition de l’Assemblée générale de la Conférence des Présidents des Assemblées législatives africaines (CoSPAL) se sont ouverts, vendredi à Rabat, sous le thème “Leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation”.

La séance inaugurale de cet événement de deux jours a connu la participation du Président du Parlement du Ghana et Président de la CoSPAL, Alban Sumana Kingsford Bagbin, du Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, du vice-président de la Chambre des conseillers, Lahcen Haddad, du Secrétaire général de l’Union Interparlementaire (UIP), Martin Chungong, du vice-président de la Chambre des Représentants du Nigeria, Femi Gbajabiamila et du Secrétaire général de la CoSPAL, Dapo Oyewole.

Les discussions de cette édition, à laquelle prennent part des présidents de parlements et de délégations parlementaires de plusieurs pays africains, porteront sur des questions stratégiques intéressant le continent africain.

Il s’agit notamment de la place de l’Afrique dans l’écosystème international et des moyens d’édifier des institutions législatives solides capables d’atteindre un développement durable.

Le point sera également mis sur les défis démographiques et les moyens d’investir dans la jeunesse africaine, outre les questions liées à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et au rôle de la recherche scientifique et de l’innovation dans le soutien des politiques publiques.

Les participants se pencheront aussi sur les questions économiques africaines, le rôle de la diplomatie parlementaire face aux défis géostratégiques et le renforcement de la représentation des femmes dans les parlements africains, à travers le lancement officiel du projet “WRAP”, réalisé en partenariat avec des institutions africaines et internationales spécialisées.

La CoSPAL a été créée en 2020 au Nigeria, dans le but de renforcer la coordination et la consultation entre les chefs des institutions législatives du continent africain. Au cours de sa deuxième édition qui s’est tenue à Accra en octobre 2024, la Chambre des représentants du Maroc a été élue membre du Conseil consultatif de la CoSPAL, représentant de l’Afrique du Nord.

LR/MAP