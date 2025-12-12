SAR Lalla Asmaa préside la cérémonie d’ouverture du 1er Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé, vendredi à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Rabat, la cérémonie d’ouverture du 1er Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant, un rendez-vous majeur dans la structuration d’un véritable hub africain consacré à la surdité infantile et à l’implant cochléaire.

D’une portée scientifique et humaine majeure, cet événement s’inscrit en droite ligne de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dont l’action ne cesse de promouvoir une coopération Sud-Sud solidaire, concrète et profondément humaine, au service du développement des peuples africains.

A son arrivée à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être saluée par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, M. Amine Tahraoui, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Azzedine El Midaoui, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Naima Ben Yahya, et le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi.

Son Altesse Royale a également été saluée par le wali, coordinateur national de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), M. Mohammed Dardouri, le président du Conseil régional, M. Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Mme Fatiha Almoudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, M. Abdelaziz Driouich, le président du Conseil d’arrondissement Agdal-Ryad, M. Abdelilah Idrissi Bouzidi, le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, M. Youns Bjijou, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal, et le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Karim Essakalli.

Son Altesse Royale a ensuite visité le stand “Fondation Lalla Asmaa”, qui met en avant les différentes actions et initiatives entreprises par la Fondation, depuis des années, pour l’inclusion, la scolarisation et la dignité des enfants sourds et malentendants.

Au début de la cérémonie d’ouverture, le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, M. Youns Bjijou, a prononcé une allocution, au nom du Président Directeur Général de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr Lahcen Belyamani, dans laquelle il a affirmé que la présence de SAR la Princesse Lalla Asmaa à ce Congrès confère “à cet événement une dimension à la fois stratégique et morale” comme elle souligne l’engagement du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour l’inclusion sociale et le développement humain.

M. Bjijou a assuré également que sous l’impulsion de Son Altesse Royale, la surdité de l’enfant est devenue un champ privilégié de solidarité, de transfert de compétences et de construction de modèles innovants au service des enfants et de leurs familles au Maroc et en Afrique.

En effet, l’implication personnelle de Son Altesse Royale, à travers la Fondation Lalla Asmaa, a permis à des dizaines de milliers d’enfants de retrouver, grâce à une audition récupérée, un sens à la vie, leur ouvrant un accès effectif à l’école, à la formation et à la pleine participation communautaire, a-t-il poursuivi.

Dans une allocution similaire, le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Karim Essakalli a assuré que le 1er Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant est une occasion “où la science devient porteuse de tendresse, où des compétences venues de tout le continent s’unissent pour que plus aucun enfant ne demeure prisonnier du silence”.

Mettant en avant l’attention particulière qu’accorde SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, à la santé et à l’éducation, aussi bien au Maroc que dans le cadre de la solidarité africaine, M. Essakalli a souligné que l’engagement infatigable et la bienveillance de SAR la Princesse Lalla Asmaa offrent aux enfants sourds un avenir plus digne.

M. Essakalli, qui a rappelé l’impact national et le rayonnement international des programmes “NASMAA” et “Unis, on s’entend mieux”, a soutenu que les chiffres relatifs aux efforts de la Fondation Lalla Asmaa sont des plus réjouissants : 850 enfants implantés au Maroc, 341 enfants opérés en dehors du Maroc, 21 pays reconnaissant l’expertise marocaine.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Asmaa a présidé la cérémonie de signature de deux conventions. La première, portant sur le renforcement de la coopération entre la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, vient renforcer la structuration de la recherche et de l’innovation liées à la surdité de l’enfant. Elle organise une coopération étroite entre une Fondation engagée sur le terrain, au contact direct des familles et des enfants, et une Fondation ancrée dans l’univers académique, hospitalier et scientifique.

Signée par MM. Karim Essakalli et Youns Bjijou, cette convention prévoit le développement de projets de recherche conjoints. Elle vient renforcer le partenariat existant entre les deux Fondations dans le domaine de la recherche, de l’enseignement et des technologies auditives.

La seconde convention établit un partenariat entre la Fondation Lalla Asmaa et la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS). Signée par M. Karim Essakalli et M. Lahcen Larhdir, directeur par intérim de la CNOPS, elle constitue une avancée déterminante pour l’équité d’accès aux soins auditifs au Maroc.

Grâce à cette convention, les fonctionnaires affiliés à la CNOPS ainsi que leurs enfants et leurs familles pourront désormais bénéficier du remboursement et de la prise en charge totale des implants cochléaires par la Fondation Lalla Asmaa, au même titre que les autres régimes.

Son Altesse Royale a, ensuite, remis le Prix “SAR La Princesse Lalla Asmaa pour la recherche scientifique” à Dr. Ghita Mechaia, pour son projet sur le Développement d’une application mobile adaptative en arabe dialectal marocain (darija) pour l’entraînement auditif post-implant cochléaire chez l’enfant.

Ce Prix, destiné à encourager le développement d’une recherche appliquée capable de produire des changements tangibles dans la vie des enfants sourds et à créer une dynamique d’émulation positive, s’inscrit dans la vision d’un pays qui ne se contente pas d’appliquer des protocoles existants, mais qui veut participer à inventer les solutions de demain.

Au terme de cette cérémonie d’ouverture, SAR la Princesse Lalla Asmaa a visité les stands des principaux acteurs de la technologie auditive et de l’audition présents à ce Congrès.

Grâce à ce premier Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant, le Maroc rassemble des experts venus des cinq continents, des spécialistes reconnus, des chercheurs, des cliniciens, des ingénieurs, des orthophonistes et des responsables institutionnels qui, ensemble, posent les bases d’une coopération scientifique et médicale sans précédent.

Ce Congrès fondateur inaugure une dynamique appelée à s’amplifier et conforte la volonté du Royaume, fort de son modèle, de ses équipes et de son engagement institutionnel, à continuer d’agir, d’innover et de partager pour que l’Afrique entende l’avenir.

LR/MAP