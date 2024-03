L’aide ordonnée par SM le Roi au profit des Palestiniens , une percée humanitaire par voie terrestre inédite

Partager Facebook

L’aide ordonnée par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit de la population de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods constitue une percée humanitaire terrestre, qui se démarque par son caractère inédit, et qui vient apporter du baume au cœur des populations et apaiser leurs souffrances, en ce début du mois sacré du Ramadan.

Cette aide humanitaire de grande envergure est en effet acheminée par voie terrestre jusqu’à Gaza, ce qui du coup fait du Maroc le premier pays à opérer cette percée exceptionnelle depuis le déclenchement des hostilités armées.

Jusqu’à maintenant les aides destinées aux Gazaouis passaient soit par l’Egypte, via le passage de Rafah, soit elles étaient larguées depuis les avions. Cette dernière option comporte plusieurs risques, dont la destruction des denrées et la chute des cargaisons qui cause des victimes parmi la population.

L’aide marocaine, qui coïncide avec le mois sacré de Ramadan, vise prioritairement les enfants, les femmes et les personnes âgées, ce qui lui confère un supplément d’âme en ces temps de communion et de partage.

Cette opération humanitaire importante vient traduire encore une fois la sollicitude continue de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, en faveur des Palestiniens et de leur cause et s’inscrire dans une longue tradition marocaine de solidarité agissante. Imprégné de ce même esprit, Sa Majesté le Roi a tenu à prendre en charge personnellement, et sur Ses deniers privés, une grande part de cette aide, en particulier celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

Cette aide est composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, y compris des denrées de première nécessité, destinées à la population de Gaza. Pour les Maqdessis, ce sont 2.000 paniers alimentaires qui seront distribués et 1.000 repas qui seront servis quotidiennement. L’aide prévoit, également, la mise à disposition de l’hôpital de Jérusalem d’une salle de coordination des urgences.

Le Maroc, rappelle-t-on, n’est pas à sa première opération humanitaire en direction des Palestiniens. C’était le cas notamment en 2023 quand des avions marocains ont transporté 25 tonnes d’aide humanitaire à la population de Gaza, acheminée via le passage de Rafah depuis l’Egypte, et en 2018 lorsque le Royaume a déployé un hôpital de campagne médico-chirurgical à Gaza.

La réussite de cette opération humanitaire est le résultat du leadership sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi, un leadership porté par une vision de la paix et tourné vers le soutien effectif et concret aux Palestiniens et à leur cause.

LR/MAP