COP27 | SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside un Side Event de haut niveau sur la lutte contre les changements climatiques dans le Bassin du Congo

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Ambassadeur de Bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, a présidé, mercredi à Charm el-Cheikh, un Side Event de haut niveau sur “La Finance climat au centre de l’opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo”, organisé dans le cadre de la 27ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27).

Cette rencontre de haut niveau a été rehaussée par la présence des ministres des pays membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et des ministres des Commissions Climat de la région du Sahel et des Etats insulaires, en plus de hauts représentants des partenaires institutionnels internationaux, publics et privés, et des ambassadeurs de Bonne volonté de la Commission.

Ont participé à l’organisation de cet événement de haut niveau la République du Congo, qui préside la Commission Climat du Bassin du Congo, et le Royaume du Maroc, Partenaire Fondateur des trois Commissions Climat Africaines.

A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné le fort engagement du Maroc à soutenir l’action des trois Commissions Climat Africaines.

“Le Royaume du Maroc, en tant que pays partenaire fondateur, et surtout en tant que membre africain solidaire de la Région, est résolument engagé à contribuer à la réalisation des objectifs arrêtés à l’occasion du premier Sommet de Brazzaville et des actions concrètes préconisées depuis lors”, a affirmé SAR la Princesse Lalla Hasnaa, soulignant le fort engagement du Maroc, au plus haut niveau, pour accompagner le renforcement des deux autres Commissions Climat Africaines.

De leur côté, les participants à cette rencontre ont réitéré leur haute appréciation pour l’engagement constant de SM le Roi Mohammed VI en faveur d’une Afrique forte en mesure de s’adapter aux effets du changement climatique mondial.

Ils ont également salué le leadership du Président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, et les efforts louables consentis pour l’activation de la Commission Climat du Bassin du Congo et son instrument de financement, le Fonds Bleu du Bassin du Congo.

LR/MAP