L’accès à des EnR abondantes, un facteur transformationnel pour l’avenir industriel du Maroc

L’accès à des énergies renouvelables (EnR) abondantes constitue un facteur transformationnel pour l’avenir industriel du Maroc, a souligné, jeudi à Casablanca, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant lors d’une conférence organisée par l’Université Internationale Averroès de Casablanca sous le thème “Métiers d’avenir et opportunités d’investissement face aux nouvelles stratégies industrielles et commerciales”, M. Mezzour a affirmé que le Maroc dispose d’une opportunité unique d’accéder à une énergie verte abondante à bas prix qui est capable de répondre largement aux besoins nationaux.

À cet égard, le ministre a mis en avant les atouts du Royaume en matière d’attractivité industrielle, citant en premier lieu la stabilité politique, financière et fiscale. Il s’est également félicité de la qualité des ressources humaines marocaines, notant que les professionnels formés au Maroc excellent dans l’industrie à tous les niveaux.

Évoquant les défis du marché du travail, M. Mezzour a relevé une évolution des aspirations des jeunes, mieux formés et en quête d’emplois plus valorisants, ainsi qu’une perte d’attractivité des secteurs traditionnels, autrefois grands pourvoyeurs d’emplois.

Le ministre a aussi jeté la lumière sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’avenir des métiers, questionnant la place de l’humain face aux évolutions technologiques rapides.

Néanmoins, il s’est dit optimiste quant à la capacité du Maroc à s’adapter à ces transformations, particulièrement grâce à l’abondance énergétique qui permettra de répondre aux enjeux hydriques et de développer l’économie sans recours aux devises étrangères.

Pour sa part, le directeur des Affaires Académiques, de la recherche et de l’innovation à l’UIA de Casablanca, Rachid Chakib, a insisté sur l’importance du rôle des acteurs académiques dans l’accompagnement des stratégies industrielles nationales.

Il a rappelé que le Maroc a engagé depuis plusieurs années une série de stratégies industrielles ambitieuses comme le plan d’accélération industrielle, le développement des énergies renouvelables et l’industrialisation verte.

M. Chakib a expliqué la mission de l’Université qui consiste à former des compétences, encourager la prise d’initiatives et développer une recherche académique et appliquée au service de l’entreprise, estimant que cette collaboration entre le monde académique et industriel est importante pour accompagner le développement et les stratégies industrielles et commerciales engagées par le Maroc.

L’Université Internationale Averroès, à l’instar des autres établissements d’enseignement supérieur, a un rôle majeur à jouer dans la formation des compétences nécessaires aux nouveaux métiers d’avenir, a-t-il fait valoir, précisant que cette mission s’inscrit dans une démarche globale visant à développer une recherche appliquée directement au service des entreprises et des besoins industriels du Royaume.

Cette conférence intervient dans un contexte où le Maroc s’affirme comme une destination industrielle incontournable, notamment dans l’automobile où le pays est devenu un leader continental, ainsi que dans l’aéronautique et d’autres secteurs de pointe, confirmant la pertinence des stratégies industrielles déployées depuis le plan Émergence de 2005.

LR/MAP