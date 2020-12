Maroc/Israël | Entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et Benjamin Netanyahu

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

SM le Roi Mohammed VI a eu, vendredi 25 décembre 2020, un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a rappelé les liens forts et particuliers entre la communauté juive originaire du Maroc et la Monarchie marocaine. Le Souverain a, également, réitéré la position cohérente, constante et qui demeure inchangée du Royaume du Maroc, au sujet de la question Palestinienne ainsi que le rôle pionnier du Royaume pour la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, a indiqué un communiqué du Cabinet Royal.

C’est dans ce contexte que le Souverain s’est félicité de la réactivation des mécanismes de coopération entre le Royaume du Maroc et Israël, et de la reprise des contacts réguliers, dans le cadre de relations diplomatiques pacifiques et amicales. Pour sa part, le Premier ministre israélien a assuré Sa Majesté le Roi, de sa détermination à mettre en œuvre tous les engagements pris, selon un calendrier précis de mise en œuvre.

La déclaration trilatérale entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 22 décembre 2020, constitue le cadre de référence pour le développement et l’évolution de ces relations, a précisé le Cabinet Royal.

LR