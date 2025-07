Réforme des retraites | Mme Fettah appelle à un engagement unifié et des solutions durables

Partager Facebook

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fattah, a affirmé, jeudi à Rabat, que tous les partenaires sont convaincus de la nécessité de trouver une solution au dossier des retraites, dans un horizon temporel garantissant une vision claire et rassurante pour l’avenir de ce dossier social.

Ce dossier se veut un chantier social d’une grande importance, nécessitant un engagement responsable et collectif de toutes les parties concernées, en raison de son impact direct sur la situation des fonctionnaires, des salariés et des retraités, a souligné Mme Fettah dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une réunion de la Commission nationale chargée du suivi du dossier des retraites, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La ministre a indiqué que cette réunion, qui été consacrée à l’examen de la situation actuelle des régimes de retraite et à la mise en place d’un accord autour des mécanismes de travail et de l’approche à adopter de manière consensuelle, en vue d’élaborer un cadre adéquat à ce dossier, s’est déroulée dans une ambiance positive, où tous les partenaires ont exprimé leur prise de conscience de l’importance de ce chantier et la nécessité de travailler sérieusement et conjointement pour traiter ce dossier.

Lors de cette rencontre, qui fait suite aux conclusions de la réunion tenue lors de la session d’avril 2025, par la Haute commission du dialogue social, il a été convenu de “lancer une série de réunions à partir du mois de septembre prochain, afin de discuter des différentes propositions portées par toutes les parties et de partager les données techniques des différentes caisses de retraite, dans l’objectif d’aboutir à un diagnostic unifié et précis de leur situation actuelle”, a fait savoir Mme Fettah.

La ministre a également rappelé que cette réunion, à laquelle ont pris part plusieurs ministres, responsables ainsi que des partenaires sociaux et économiques, visait principalement à formuler des solutions communes pour préserver les droits des fonctionnaires, des salariés et des retraités, tout en assurant la pérennité financière pour les régimes de retraite.

