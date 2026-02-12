Intempéries | Sur instructions royales, le gouvernement déploie un programme d’aide de 3 MMDH

Partager Facebook

À la suite des intempéries d’intensité exceptionnelle qu’a connues le Royaume au cours des deux derniers mois, et plus particulièrement dans la plaine du Gharb et le Loukkos, SM le Roi, que Dieu L’assiste, fidèle à Sa Constante Sollicitude envers Ses sujets et Soucieux de la préservation de leur sécurité et de l’amélioration de leurs conditions de vie, a donné Ses Hautes Instructions au gouvernement afin de déployer un vaste programme d’aide et de soutien en faveur des familles et des populations sinistrées et d’arrêter les mesures réglementaires requises en pareilles circonstances.

À ce titre, le Chef du gouvernement a pris un arrêté déclarant ces intempéries comme événement catastrophique et les communes des quatre provinces (Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane), les plus impactées, zones sinistrées, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Selon la même source, le gouvernement a, dans ce cadre, mis en place un programme d’aide et de soutien, doté d’un budget prévisionnel de trois milliards de dirhams, élaboré sur la base d’un diagnostic rigoureux et approfondi de la situation sur le terrain, ainsi que d’une évaluation précise des répercussions économiques et sociales de ces intempéries.

Il s’articule autour des axes suivants :

-Des aides pour le relogement, la perte de revenu, la réhabilitation des logements et des petits commerces impactés, ainsi que pour la reconstruction des logements effondrés, pour un montant global de 775 millions de dirhams.

-Des aides en nature et pour le renforcement des interventions d’urgence sur le terrain, afin de répondre aux besoins essentiels et immédiats des populations, à hauteur de 225 millions de dirhams.

-Des aides destinées aux agriculteurs et aux éleveurs pour un montant de 300 millions de dirhams.

-Des investissements pour la réhabilitation des infrastructures routières et hydroagricoles et pour la réhabilitation des réseaux de base, s’élevant à 1,7 milliard de dirhams.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a en outre donné Ses Hautes Instructions au gouvernement afin que ce programme soit exécuté avec exemplarité, célérité et sens de responsabilité permettant aux citoyens des zones sinistrées de retrouver, dans les meilleurs délais, des conditions de vie normales, souligne le communiqué.

Il convient de rappeler que les intempéries exceptionnelles qu’a connues le Royaume ont provoqué l’inondation de plus de 110.000 hectares et entraîné le déplacement de près de 188.000 personnes dans les provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane, conclut la même source.

