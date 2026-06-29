Mondial | Les Lions de l’Atlas “sereins” avant le choc contre les Pays-Bas (Bounou)

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Le gardien de but marocain Yassine Bounou a affiché, dimanche, confiance et détermination à la veille du 16è de finale de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas.

En conférence de presse d’avant-match, programmé lundi au Stade de Monterey, le portier des Lions de l’Atlas a insisté sur la concentration et l’état d’esprit du groupe, pleinement tourné vers ce rendez-vous décisif.

« Nous sommes concentrés sur notre travail. C’est un moment exceptionnel pour chacun de nous. Nous allons disputer un grand 16è de finale contre une grande équipe des Pays-Bas. Nous avons hâte de vivre ce match et de tout faire pour le remporter », a dit Bounou.

Le gardien marocain a également souligné la préparation de son équipe, assurant que tous les joueurs sont prêts à relever le défi.

« Tout le monde est conscient de l’importance de cette rencontre. Nous sommes motivés pour réaliser une grande prestation », a-t-il ajouté.

Évoquant l’accueil réservé à la sélection marocaine au Mexique, l’un des pays hôtes du tournoi, Bounou n’a pas caché sa satisfaction.

« Nous sommes très heureux d’être ici. Nous ressentons énormément d’affection de la part du peuple mexicain. C’est un pays passionné de football et cela nous fait très plaisir », a-t-il conclu.

Le Maroc affrontera les Pays-Bas avec l’ambition de décrocher une place en huitième de finale et de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde.

LR/MAP