Maroc | L’épargne nationale progresse à 31,4% du PIB au T1-2026 (HCP)

Par Le Reporter.ma 29/06/2026 Actualités, Finance Laisser un commentaire

Maroc | L’épargne nationale progresse à 31,4% du PIB au T1-2026 (HCP)

L’épargne nationale s’est située à 31,4% du produit intérieur brut (PIB) au lieu de 29,5%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette épargne tient compte de l’accroissement de 4,6% de la consommation finale nationale en valeur, au lieu de 4,3% enregistré une année auparavant, précise le HCP dans sa note d’information sur la situation économique nationale au T1-2026.

Avec la hausse de 5,7% du PIB à prix courants et la hausse de 23,8% des revenus nets reçus du reste du monde, le revenu national brut disponible a enregistré une croissance, au premier trimestre 2026 de 6,8% au lieu de 5,9%, fait savoir la même source.

S’agissant de l’investissement brut (FBCF, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs) il a représenté 32,9% du PIB, ce qui dégage un besoin de financement de 1,5% du PIB.

LR/MAP

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