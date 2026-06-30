La BEI célèbre 20 ans de présence au Maroc et près d’un demi-siècle de partenariat avec le Royaume

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La Banque européenne d’investissement (BEI) a célébré, mardi à Rabat, les 20 ans de sa présence au Maroc et près d’un demi-siècle de partenariat avec le Royaume, une occasion de réaffirmer l’ambition commune d’approfondir cette coopération stratégique au service des priorités de développement du Royaume.

Cette célébration s’est déroulée en présence de la présidente de la BEI, Nadia Calviño, de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, du chef adjoint de la délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc, Daniele Dotto, ainsi que de plusieurs personnalités issues des secteurs bancaire et privé.

S’exprimant à cette occasion, Mme Fettah a mis en avant les perspectives de renforcement de la coopération en matière d’investissement, les leviers de mobilisation du secteur privé et les modalités de soutien aux priorités de développement du Royaume.

Elle a rappelé la dynamique positive des principaux indicateurs macroéconomiques nationaux, qui témoigne de la solidité des fondamentaux de l’économie marocaine.

La ministre a également mis en exergue les priorités d’investissement pour les prochaines années et les principales réformes engagées par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de consolider la résilience de l’économie nationale et de renforcer son attractivité.

Parallèlement, elle a souligné le rôle essentiel du secteur privé en tant que partenaire stratégique de la transformation économique du Royaume, tout en présentant les attentes de l’Exécutif quant au renforcement de sa contribution au développement économique et à la mise en œuvre des réformes.

À cet égard, Mme Fettah a salué le rôle majeur joué par la BEI dans l’accompagnement de cette dynamique, appelant à consolider davantage ce partenariat dans une logique de valeur ajoutée partagée.

De son côté, Mme Calviño a mis en exergue la solidité d’un partenariat de longue date entre la BEI et le Maroc, réaffirmant que le Royaume constitue un partenaire stratégique aussi bien pour l’UE que pour la BEI.

Elle a expliqué que les financements de la Banque visent à soutenir des projets contribuant à la prospérité partagée et au bon voisinage dans la région, réitérant la volonté de l’institution d’approfondir davantage ses relations avec le Maroc au cours des prochaines années pour accompagner les grandes priorités de développement du Royaume.

Les échanges ont également mis en lumière la contribution significative des institutions financières, notamment européennes, à l’accélération des grands chantiers de transformation économique du Royaume, à travers le financement de projets à fort impact dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les infrastructures et l’eau.

Ils ont permis d’identifier des pistes concrètes pour approfondir la coopération, notamment en matière de mobilisation de l’investissement et d’articulation avec l’initiative Team Europe.

À l’issue de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur ambition commune d’approfondir leur partenariat stratégique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration, notamment dans le cadre du Nouveau Pacte pour la Méditerranée.

Depuis près de 50 ans, la BEI est un partenaire clé du Maroc et joue un rôle central comme moteur d’investissement de l’UE, contribuant au développement économique, à la cohésion sociale et à l’action pour le climat.

LR/MAP