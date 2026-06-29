Maroc | La demande intérieure s’améliore de 6,5% au premier trimestre 2026 (HCP)

Par Le Reporter.ma 29/06/2026 Actualités, Économie Laisser un commentaire

Maroc | La demande intérieure s’améliore de 6,5% au premier trimestre 2026 (HCP)

La demande intérieure a progressé de 6,5% au premier trimestre 2026 au lieu de 6,4% la même période de l’année 2025, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette demande a contribué pour 6,9 points à la croissance économique nationale au lieu de 5,3 points, indique le HCP dans sa note d’information sur la situation économique nationale au T1-2026.

Les dépenses de consommation finale des ménages ont affiché une hausse de 4,6 % au lieu de 1,1% le même trimestre de l’année précédente, contribuant pour 2,6 points à la croissance contre 0,7 point.

La consommation finale des administrations publiques, de son côté, a enregistré une hausse de son taux d’accroissement passant de 3,5% au premier trimestre 2025 à 4,9%, contribuant pour 0,9 point à la croissance au lieu de 0,6 point.

Par ailleurs, l’investissement brut (formation brute de capital fixe ; variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeur) a marqué un ralentissement de son taux d’accroissement passant de 19,6% la même période de l’année précédente à 10,8%, contribuant à la croissance de 3,4 points au lieu de 4 points.

LR/MAP

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