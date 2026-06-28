Mondial | Première séance sereine du Maroc à Monterrey avant le choc face aux Pays-Bas

Par Le Reporter.ma 28/06/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Mondial | Première séance sereine du Maroc à Monterrey avant le choc face aux Pays-Bas

La sélection marocaine a effectué, samedi à Monterrey, sa première séance d’entraînement en préparation du match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas, programmé lundi au stade de Monterrey.

Dans une ambiance sereine et concentrée, l’ensemble du groupe était présent sur la pelouse. Les Lions de l’Atlas ont évolué dans un climat positif, marqué par une bonne dynamique collective et une grande implication des joueurs.

La séance, organisée dans d’excellentes conditions, a alterné travail physique, exercices techniques et séquences avec ballon. Le staff technique a insisté sur l’intensité et la rigueur, tout en maintenant une atmosphère détendue au sein du groupe.

À deux jours du match, la sélection marocaine affiche un état d’esprit confiant et une grande cohésion, avant d’aborder un rendez-vous important face aux Pays-Bas.

LR/MAP

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