CdM 2026 | Sérénité et confiance chez les Lions de l’Atlas avant le choc face aux Pays-Bas

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A la veille de leur confrontation face aux Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les Lions de l’Atlas ont effectué, dimanche à Monterrey, leur ultime séance d’entraînement dans une ambiance empreinte de sérénité et de confiance.

Qualifié après une phase de groupes convaincante, le Maroc aborde ce rendez-vous décisif avec un état d’esprit positif.

Le climat au sein du groupe reflète une grande cohésion. Les joueurs ont affiché sourires, concentration et complicité tout au long de la séance, preuve de la confiance qui règne au sein de l’effectif à quelques heures de ce duel face aux Néerlandais.

L’ensemble des joueurs a pris part à l’entraînement. Aucun forfait n’est à signaler, permettant au sélectionneur de disposer d’un groupe au complet pour préparer les derniers réglages avant cette rencontre à élimination directe.

La séance a débuté par des échauffements avec ballon, avant de laisser place à des exercices techniques et tactiques destinés à peaufiner les automatismes. Les Lions de l’Atlas ont travaillé avec intensité, tout en conservant une atmosphère détendue, signe d’une équipe qui aborde ce rendez-vous avec confiance et détermination.

Le Maroc retrouvera les Pays-Bas ce lundi à Monterrey avec l’ambition de poursuivre son parcours dans ce Mondial 2026 et de décrocher une place en huitièmes de finale.

LR/MAP