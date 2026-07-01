Le Maroc, à la faveur de la politique menée par SM le Roi, a montré au monde entier que la jeunesse est capable d’assumer un rôle de leadership (M. Lekjaa)

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Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a montré au monde entier que la jeunesse est capable d’assumer un rôle de leadership et de servir de modèle dès lors que les conditions de réussite lui sont offertes, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

M. Lekjaa, qui occupe également le poste de président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), a indiqué lors d’une intervention en marge d’une réunion de la Commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants, que cette politique stratégique a débuté avec le Message Royal adressé aux premières Assises nationales du sport, et s’est renforcée par la création de l’Académie Mohammed VI de football, avant que le développement du football ne se poursuive dans le Royaume.

Il a souligné que les résultats exceptionnels obtenus par l’équipe nationale de football confirment qu’elle « n’est pas loin du leadership mondial », ajoutant que la culture de la victoire est devenue une règle bien ancrée au sein de l’équipe nationale.

Il a ajouté que toutes les composantes de l’équipe nationale sont conscientes de la responsabilité qui leur incombe et déterminées à être à la hauteur des aspirations de SM le Roi Mohammed VI et du peuple marocain, assurant que les joueurs et le staff technique ne ménageront aucun effort pour aller le plus loin possible au Mondial.

M. Lekjaa a exprimé, au nom des composantes de l’équipe nationale et de la FRMF, ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la sollicitude constante et le soutien permanent dont Il entoure le football national, soulignant que ce soutien constitue une motivation continue pour l’ensemble des composantes de l’équipe nationale et de la Fédération pour accomplir leur devoir et déployer davantage d’efforts.

LR/MAP