Mondial 2026 | Le Maroc renverse les Pays-Bas et décroche sa qualification pour les 8es de finale

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La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, après sa victoire face aux Pays-Bas aux tirs au but (3-2), lundi soir au stade de Monterrey, au Mexique.

Au terme d’une rencontre intense et indécise, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Les Pays-Bas avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Cody Gakpo à la 72e minute, avant que le Maroc ne revienne dans la partie grâce à Issa Diop, auteur du but égalisateur à la première minute du temps additionnel.

Lors de la séance des tirs au but, les Lions de l’Atlas se sont montrés plus efficaces pour décrocher leur billet pour le prochain tour de la compétition.

LR/MAP