Coupe du monde 2026 | “Face aux Pays-Bas, ce sera un défi total” (Mohamed Ouahbi)

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À la veille du 16è de finale de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas, le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, s’est montré confiant, tout en insistant que cette affiche entre deux sélections du Top 10 mondial se jouera sur tous les plans.

« Nous avons bien géré notre premier tour. Maintenant, les Pays-Bas représentent un autre adversaire, avec un profil différent, qui va nous poser d’autres problèmes. À nous de trouver les solutions à ces problèmes », a-t-il déclaré, dimanche, en conférence de presse d’avant-match, prévu lundi au Stade de Monterrey au Mexique.

Malgré la difficulté de la rencontre, Ouahbi assure que son groupe aborde ce rendez-vous avec sérénité et ambition.

« Nous sommes motivés, confiants et déterminés à gagner ce match », a-t-il affirmé.

Le sélectionneur a également insisté sur la force mentale de ses joueurs, portée par la fierté de représenter le Royaume.

« La plus grande motivation, c’est de porter ce maillot et de représenter son pays. Avec cette motivation, on peut soulever des montagnes. Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre et nous allons tout donner. Les joueurs sont investis, confiants et veulent tout donner pour le Maroc et pour le public marocain. C’est ce que nous ferons demain ».

Interrogé sur le statut de favori, Ouahbi a préféré renvoyer le verdict au terrain. « Favori ou pas favori, c’est sur le terrain qu’il faut le montrer. Nous sommes une équipe respectée dans le monde, mais il faut le confirmer sur le terrain ».

Conscient des qualités de l’adversaire, le sélectionneur marocain a mis en garde contre l’efficacité des Néerlandais. « Les Pays-Bas sont une équipe très efficace. De notre côté, nous avons travaillé pour l’être davantage. Mais surtout, il ne faudra pas leur donner l’opportunité de l’être ».

Ainsi, Mohamed Ouahbi s’attend à une confrontation extrêmement complète entre deux grandes nations du football. « C’est un huitième de finale entre deux équipes classées dans le Top 10 mondial. Ce ne sera pas un match seulement physique, ni seulement tactique ou technique. Ce sera un défi total », a-t-il conclu.

LR/MAP