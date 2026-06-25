Abdellatif Hammouchi reçoit l’Ambassadeur de la République d’Irak à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi a reçu, jeudi au siège de la DGSN à Rabat, l’ambassadeur de la République d’Irak au Maroc, Hayder Shiya Albarrak.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines liés à la sécurité publique et au renseignement, ainsi que les mécanismes de consolidation du partenariat sécuritaire pour englober l’échange des expériences et expertises, l’assistance technique et le programme de formation policière, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

L’entrevue a été aussi l’occasion d’évaluer le niveau de la coopération sécuritaire et d’échanger les points de vue au sujet des questions sécuritaire et régionale actuelles d’intérêt commun, notamment les défis et les menaces inhérents aux dangers du terrorisme international.

Cette rencontre reflète la volonté commune de raffermir la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et la République d’Irak, dans les domaines de la sécurité et du renseignement, et la détermination inébranlable des deux pays à élargir leur partenariat sécuritaire, à même de contrer, selon une vision commune, les menaces sécuritaires et de renforcer la sécurité et la stabilité, conclut le communiqué.

LR/MAP