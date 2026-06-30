Mondial 2026 | Ouahbi salue la force mentale des joueurs après la qualification face aux Pays-Bas

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Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, a salué la personnalité et la résilience de ses joueurs après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, obtenue aux dépens des Pays-Bas (3-2 aux tirs au but), à l’issue d’un 16è de finale intense (1-1).

Face à une équipe néerlandaise qu’il dit avoir trouvée différente de ce qu’il avait anticipé, le technicien marocain a reconnu que son équipe avait souffert durant les 45 premières minutes.

« Nous avons été très surpris par leur manière de jouer et par leur organisation. Je ne m’attendais pas à un bloc aussi compact. En première période, nous avons souffert pour nous adapter. À la pause, avec le staff, nous avons trouvé des solutions et les joueurs les ont parfaitement appliquées », a-t-il expliqué.

Mohamed Ouahbi s’est ensuite montré particulièrement satisfait de l’état d’esprit affiché par ses hommes.

« Je suis très fier de leur performance, de leur combativité et de leur caractère. Ils n’ont jamais renoncé, même dans les moments difficiles ».

Le sélectionneur a également tenu à mettre en lumière l’apport de son banc. « Je félicite les remplaçants. Ils ont énormément apporté à l’équipe. Ils sont toujours prêts à entrer et à faire la différence. C’est la force d’un groupe qui veut aller loin ».

Malgré les nombreuses occasions créées, le Maroc s’est longtemps heurté au gardien néerlandais avant de décrocher sa qualification lors de la séance des tirs au but.

« Nous avons tout tenté. En face, il y avait un très grand gardien qui a réalisé un match exceptionnel. Mais c’est la nature du football. Il faut gagner les matches et continuer à avancer. Aujourd’hui, nous sommes qualifiés et nous voulons poursuivre notre parcours ».

Concernant Chadi Riad, sorti en cours de rencontre, le sélectionneur s’est voulu rassurant. « Il a reçu un coup. Ce n’est rien de grave. Nous espérons le récupérer rapidement ».

Ouahbi a également eu un mot pour Issa Diop, auteur d’un but décisif.

« Je suis très heureux pour lui. C’est quelqu’un de très calme, avec une vraie force tranquille. Je ne savais pas quand il allait marquer un but mais j’étais convaincu que ce serait lors d’un match très important. Il mérite ce moment ».

Le technicien marocain a insisté sur la préparation minutieuse de son équipe, assurant que le staff technique a préparé tous les scénarios pour gagner ce match.

« L’objectif est que les joueurs croient en eux. Depuis plusieurs années, ce groupe est convaincu qu’il peut aller loin. Le public y croit également. Cette confiance est essentielle », a-t-il affirmé.

Déjà tourné vers le prochain rendez-vous, Mohamed Ouahbi évite toute forme d’euphorie. « Le prochain match ne sera pas plus facile. Nous affronterons un grand entraîneur et une très belle équipe canadienne. Ils vont nous poser beaucoup de problèmes et ce sera à nous de trouver les solutions. Mais ce groupe a montré aujourd’hui qu’il était capable de relever les défis », a-t-il conclu.

LR/MAP