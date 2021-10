SM le Roi Mohammed VI, visionnaire, réformateur et leader de la coopération Sud-Sud

Partager Facebook

SM le Roi Mohammed VI est un dirigeant visionnaire, réformateur et leader de la coopération Sud-Sud, écrit le magazine nigérian “The NewAfrica” qui a consacré un spécial du mois de septembre aux actions et projets réalisés au Maroc ainsi qu’en Afrique pendant plus de 20 ans de règne de Sa Majesté le Roi.

“Pendant plus de 20 ans, SM le Roi Mohammed VI a été à l’origine de la mise en œuvre de projets significatifs qui ont fait du Maroc l’un des pays les plus avancés d’Afrique sur le plan politique, économique et social”, souligne l’éditorialiste du magazine.

Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc est un allié expérimenté et reconnu internationalement dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration irrégulière, et un leader de la coopération Sud-Sud, note le Magazine nigérian, rappelant dans ce cadre les nombreuses visites effectuées par le Souverain dans des pays africains marquées par la signature de 1.000 accords économiques avec ces Etats.

L’auteur poursuit que “SM le Roi est également à l’origine de plusieurs grandes réformes liées aux droits de l’Homme et de la femme, aux réformes démocratiques pacifiques et a joué un rôle important en tant que médiateur de paix mondiale et régionale dans de nombreux conflits”.

“Le Souverain a aussi fait partie intégrante de la lutte contre la Covid-19, non seulement au Maroc mais aussi dans de nombreux pays africains”, relève-t-il.

Dans un dossier spécial de 20 pages et composé de cinq grands articles, le magazine énumère les actions de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines à l’échelle nationale et continentale.

Evoquant le renforcement du commerce interafricain, le magazine souligne que “le Maroc, conscient de l’importance de s’ouvrir aux partenariats interafricains, a pu signer à ce jour plus de 1000 accords économiques avec des projets de grande envergure avec plusieurs pays africains, résultat de plusieurs visites effectuées par le Souverain à travers l’Afrique et du travail acharné d’un hub économique régional stratégique, contribuant au développement global du continent”.

En matière de sécurité sociale et de réforme fiscale, la publication, qui rappelle les conséquences de la Covid-19, indique que “SM le Roi Mohammed VI a annoncé d’importantes réformes socio-économiques destinées à constituer un plan de relance post-crise d’une valeur de 120 milliards de dirhams pour alléger le poids de la crise, et a appelé à la généralisation de la sécurité sociale à tous les Marocains dans les cinq prochaines années”.

“SM le Roi a également approuvé un projet de loi sur les réformes fiscales visant à réaliser l’équité fiscale et à garantir l’égalité de tous devant l’administration fiscale”, ajoute le magazine.

Au sujet de l’égalité des sexes, le média précise que “sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le contexte politique, socio-économique et culturel encadrant les relations entre les hommes et les femmes au Maroc a connu des changements majeurs au cours des dernières années, ce qui reflète l’attention accordée par le Souverain à l’égalité et aux droits des femmes et des filles et à leur autonomisation socio-économique et politique dans tous les domaines”.

Quant à l’action continentale, le mensuel met en avant que “le Maroc a toujours placé l’intérêt du peuple libyen au cœur de sa politique. Le Royaume a été un médiateur impartial lors des pourparlers de paix entre les parties libyennes opposées depuis le début de la crise” dans ce pays maghrébin.

“Sa position neutre a contribué aux progrès réalisés dans le processus mené par l’ONU et a donné aux négociations une chance d’aboutir pour la première fois”, conclut-il.

LR/MAP