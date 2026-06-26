New York | La vision du Maroc en matière d’IA et de souveraineté numérique mise en avant à l’ONU

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La vision du Maroc en matière d’Intelligence artificielle, de transformation numérique et de souveraineté numérique a été mise en avant lors de la Semaine des logiciels libres des Nations Unies 2026, co-organisée par le Maroc du 22 au 26 juin au siège des Nations Unies à New York.

Intervenant à la séance inaugurale de la semaine, consacrée à la contribution de l’open source au renforcement de la souveraineté numérique, de l’autonomie stratégique et de la résilience des infrastructures numériques, la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné que les technologies numériques constituent désormais un “pilier fondamental de la souveraineté des États”.

Selon Mme Seghrouchni, le défi ne réside plus uniquement dans l’accès à l’innovation, mais dans la capacité à comprendre les technologies, à les développer et à les orienter au service des priorités nationales.

À cet égard, la ministre a mis en relief le concept marocain de la “troisième voie numérique”, fondé sur un équilibre entre ouverture à l’innovation mondiale et maîtrise nationale des choix technologiques, expliquant que ce concept repose sur l’adoption des standards internationaux, le développement de partenariats stratégiques et l’accès aux meilleures innovations, tout en garantissant le respect des spécificités et des besoins nationaux.

Mme Seghrouchni a également présenté les principaux projets structurants engagés dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030 et de la feuille de route AI Made in Morocco, notamment le développement de modèles d’intelligence artificielle en arabe, en darija et en amazighe, et le déploiement du réseau national des Instituts JAZARI dans les douze régions du Royaume.

Il s’agit également, a-t-elle poursuivi, de la création d’un laboratoire conjoint avec Mistral AI, ainsi que des investissements réalisés dans les centres de données, du cloud souverain et des capacités nationales de calcul haute performance, rappelant, dans ce cadre, l’ambition du Royaume de former 100 000 talents numériques par an à l’horizon 2030.

Dans le cadre de l’UN Open Source Week, le Maroc a également organisé, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une table ronde stratégique de haut niveau consacrée aux modèles d’intelligence artificielle open source, dans le cadre du Digital for Sustainable Development Hub (D4SD Hub), plateforme régionale co-pilotée par le Royaume et le PNUD.

À cette occasion, Mme Seghrouchni s’est arrêtée sur les différents projets structurants, en particulier le Centre national des données, la plateforme nationale des biens publics numériques, les infrastructures souveraines de cloud et de cybersécurité, ainsi que l’initiative RallyIA Future Lab.

La ministre a, en outre, présidé la réunion inaugurale du Conseil consultatif du Digital for Sustainable Development Hub (D4SD Hub), réunissant des représentants des gouvernements, des organisations internationales, des universités, des centres de recherche, des institutions de développement et du secteur privé.

Elle a également pris part à la session de haut niveau “Turning Global Commitments into Action”, consacrée à la mise en œuvre du Global Digital Compact, ainsi qu’à la table ronde de haut niveau consacrée au financement des infrastructures publiques numériques (DPI).

Principal forum mondial visant à promouvoir la collaboration autour de l’open source, en soutien direct aux Objectifs de développement durable (ODD) et au Pacte numérique mondial, la Semaine des logiciels libres permet aux participant d’échanger sur des solutions concrètes au sujet de l’IA, des infrastructures publiques numériques (IPN) et des bureaux de programmes open source (OSPO).

LR/MAP