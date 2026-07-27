Tanger | Bank of Africa organise une soirée en l’honneur des Marocains résidant à l’étranger

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Bank of Africa (BOA) a organisé, vendredi soir à Tanger, une soirée artistique en l’honneur de ses clients marocains résidant à l’étranger (MRE), dans le cadre de sa campagne estivale 2026, placée sous le thème “Partout, le Maroc est en nous”.

Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable, s’inscrit dans une démarche visant à renforcer les liens entre la banque et ses clients résidant à l’étranger, en leur offrant des moments de convivialité et de partage autour des valeurs culturelles marocaines.

La soirée a été animée par un orchestre de haut niveau qui a interprété un répertoire riche et varié, mettant à l’honneur les différentes expressions du patrimoine musical marocain, dans une ambiance festive empreinte d’authenticité.

Dans une déclaration à la presse, le Directeur de la communication et des relations institutionnelles de Bank of Africa, Mounir Jazouli, a souligné que cette rencontre constitue un moment de joie collective et d’attachement profond à l’identité marocaine, indiquant que l’objectif de ces soirées, organisées depuis quinze ans à travers plusieurs villes du Royaume, est de faire vivre aux Marocains du Monde une expérience immersive de la marocanité, à travers la gastronomie, l’hospitalité, la musique et les traditions culturelles nationales.

Il a également précisé que cette initiative vise à entretenir et renforcer le lien des MRE avec leur pays d’origine, en mettant en avant les différentes composantes de l’identité marocaine, tout en favorisant une relation plus étroite et plus humaine entre la banque et sa clientèle, au-delà des services financiers classiques.

M. Jazouli a, en outre, relevé que cette tournée estivale a débuté à Agadir la semaine dernière, avant de faire escale à Tanger, et se poursuivra prochainement à Nador, avec la même ambition de proximité et de partage, mettant en avant la présence notable des jeunes générations, enfants de Marocains résidant à l’étranger, appelés à s’imprégner des valeurs culturelles nationales.

De son côté, la Directrice générale de Bank Al Karam, banque participative affiliée à Bank of Africa, Yasmina Kilali, a affirmé que ce type de rencontres à dimension familiale permet de consolider des relations de proximité avec les clients marocains du monde, en tissant des liens durables qui favorisent, par la suite, une meilleure qualité de service au sein des différentes entités du groupe.

Pour leur part, les clients présents ont exprimé leur satisfaction quant à l’organisation de cette soirée. Leila Heddane a salué une initiative qui reflète l’attention particulière portée par Bank of Africa à ses clients, tant au Maroc qu’à l’étranger, mettant en avant la qualité des services proposés et la capacité de la banque à répondre à leurs attentes dans différents contextes.

Dans le même sens, Abdelilah Harchoun, résident en Belgique, a apprécié cette soirée qu’il a partagée avec sa famille, soulignant qu’elle constitue une occasion privilégiée de renouer avec les traditions marocaines.

A travers cette initiative, Bank of Africa dit réaffirmer son engagement en faveur des Marocains du Monde, en plaçant la dimension humaine et culturelle au cœur de sa relation avec cette clientèle stratégique.

LR/MAP