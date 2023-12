La Déclaration signée par SM le Roi et le Président Émirati est un franc plaidoyer en faveur de l’investissement dans les secteurs vitaux au Maroc (Ministre Émirati de l’Economie)

La Déclaration signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, est un franc plaidoyer en faveur de la promotion des investissements dans les secteurs vitaux au Maroc, a affirmé le ministre émirati de l’Economie, M. Abdullah Bin Touq Al Marri.

La Déclaration «Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis» est un appel résolu à l’investissement direct dans des secteurs économiques vitaux tels que la sécurité alimentaire, l’énergie, l’eau et le transport, a expliqué M. Al Marri dans un entretien exclusif accordé à la chaine de télévision «2M».

Le ministre émirati a indiqué, dans cet entretien qui sera diffusé, mercredi à 21h15, que la Visite Royale a été également marquée par l’échange de plusieurs mémorandums qui portent aussi sur l’investissement dans des projets d’infrastructures, notamment les ports, les aéroports, et les Data Centers.

