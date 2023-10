Enfants sans protection familiale | Lalla Zineb préside la signature d’une convention pour l’équipement de nouveaux centres

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), a présidé, lundi, au Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Ligue et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, portant sur l’équipement de quatre nouveaux centres d’accueil d’enfants sans protection familiale.

Cette convention, signée par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, M. Mehdi Bensaid, a pour objet la contribution du ministère à l’équipement de 4 nouveaux centres d’accueil des enfants privés de famille, situés à Oujda, Ouarzazate, Tanger et El Jadida, dont la contribution financière globale s’élève à un montant de 15,5 millions de dirhams, indique un communiqué de la LMPE.

L’équipement de ces centres donnera une nouvelle impulsion aux actions sociales de la Ligue et permettra d’augmenter la capacité d’accueil des structures de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité dans les régions concernées, à savoir une capacité totale de 425 lits, répartie comme suit : Oujda 136 lits, Ouarzazate 88 lits, Tanger 120 lits et El Jadida 81 lits, précise la même la source.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a salué les efforts déployés par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication dans la promotion des partenariats en matière de protection de l’enfance, notamment en ce qui concerne les enfants en situation difficile, mettant en exergue l’expérience positive menées par les deux parties dans ce domaine, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste.

De son côté, M. Bensaid, cité par le communiqué, a enregistré avec satisfaction les résultats probants réalisés par la Ligue dans le domaine de la protection et de la préservation des droits des bénéficiaires au niveau de ses structures d’accueil.

A ce propos, il a exprimé la disposition de son département à œuvrer de concert avec la Ligue pour traduire dans les faits les principales dispositions de la convention signée entre les deux parties et renforcer davantage les mesures et les mécanismes de protection des groupes cibles, en application des Hautes Instructions Royales, visant l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants en situation de précarité.

LR/MAP