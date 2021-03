Rabat | Installation du nouveau 1er président de la Cour de cassation

Partager Facebook

Mohamed Abdennabaoui a été installé, mardi à Rabat, dans ses fonctions de Premier président de la Cour de cassation, et président délégué du Pouvoir judiciaire.

Cette cérémonie a été également marquée par l’installation de M. Hassan Daki au poste de procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public.

A cette occasion, M. Abdennabaoui a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la confiance placée en lui à travers sa nouvelle désignation, saluant l’engagement royal en faveur de l’indépendance de la justice.

Il s’est dit déterminé à capitaliser sur l’action de son prédécesseur Mustapha Farès, lui exprimant ses vifs remerciements pour ses efforts à la tête du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation dont il a présidé aux destinées avec brio et et discernement pendant 11 ans.

La conjoncture actuelle marquée par la pandémie de Covid 19 pèse certes sur l’activité judiciaire, mais ne doit guère nous empêcher de faire valoir la qualité des décisions de la Cour et de la jurisprudence, a-t-il relevé.

En outre, des solutions seront proposées en vue de surmonter la problématique des pourvois en cassation, de sorte à se pencher sur d’autres dossiers au service des principes d’équité et de justice, en plus de la protection des droits des justiciables.

M. Abdennabaoui a d’autre part exhorté tous les magistrats du Royaume à s’en tenir aux principes de la justice et de l’équité ainsi qu’au texte de la loi, mais aussi aux valeurs et à la pratique judiciaire et à la déontologie.

De son côté, M. Daki s’est déclaré honoré par la nomination royale et a exprimé sa profonde gratitude au Souverain pour son soutien constant en faveur du parachèvement du chantier de consolidation du Pouvoir judiciaire, soulignant son engagement à consacrer son indépendance et du principe de coordination et de complémentarité avec les autres pouvoirs, conformément à la Constitution du Royaume.

Il a également affirmé l’engagement à insuffler une nouvelle dynamique à l’action du Ministère public près la Cour de cassation et à mobiliser toutes les énergies pour faire face aux défis en la matière.

Pour le procureur général, l’action doit être portée sur l’indépendance du Ministère public et le rôle qu’il assume aux côtés des autres institutions de l’État dans la défense des intérêts supérieurs du pays. Il s’agit aussi de répondre aux aspirations des Marocains en termes de sécurité judiciaire plus particulièrement.

Côté moralisation de la vie publique, M. Daki a assuré que le Ministère public n’épargnera aucun effort, en coordination avec les autres acteurs, pour garantir la protection des deniers publics et la consécration des valeurs de transparence, tout en œuvrant à renforcer le rôle de cette institution dans la promotion de l’économie et de l’investissement.

LR/MAP