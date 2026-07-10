Coupe du Monde 2026 | Les Lions de l’Atlas quittent le Mondial la tête haute

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L’aventure s’est arrêtée aux portes du dernier carré. Battus par la France en quart de finale, les Lions de l’Atlas quittent la Coupe du monde 2026 la tête haute, après avoir écrit une nouvelle fois une page mémorable de l’histoire du football marocain. Au-delà du résultat, cette génération a conquis les cœurs par son courage, son talent et son immense fierté de défendre le maillot national.

Depuis le coup d’envoi du tournoi, les hommes de Mohamed Ouahbi ont porté haut les couleurs du Maroc. Un nul prometteur face au Brésil (1-1), une victoire précieuse contre l’Écosse (1-0), puis un succès spectaculaire devant Haïti (4-2) leur ont permis de terminer deuxièmes de leur groupe derrière la Seleção avec les mêmes points (7).

En huitième de finale, ils ont fait preuve d’un mental d’acier en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but après un nul héroïque (1-1), avant de dominer avec autorité le Canada (3-0) pour décrocher leur billet pour les quarts de finale, pour la deuxième fois consécutive lors des phases finales du Mondial.

Face à la France, les Lions de l’Atlas ont tout donné. Jusqu’au dernier souffle, ils ont tenté de renverser l’un des grands favoris de la compétition. Ils quittent finalement le Mondial nord-américain avec les honneurs, laissant derrière eux l’image d’une équipe qui n’a jamais renoncé, qui a toujours joué avec le cœur et qui a fait vibrer tout un peuple.

Cette édition 2026 restera comme la plus prolifique de l’histoire du Maroc en Coupe du monde. Avec 10 buts inscrits, les Lions ont battu leur record offensif dans la compétition. Plus qu’une statistique, ce chiffre reflète l’évolution du football marocain, désormais capable de rivaliser avec les plus grandes nations grâce à un jeu ambitieux et une qualité technique reconnue.

Au fil des rencontres, les internationaux marocains ont incarné des valeurs qui dépassent le simple cadre sportif : le sens du sacrifice, l’abnégation, la solidarité, la discipline et une combativité exemplaire. Chaque duel remporté, chaque course, chaque tacle et chaque célébration ont témoigné de leur attachement aux couleurs nationales et de leur volonté de représenter dignement leur Patrie.

Après la demi-finale historique de 2022, le quart de finale de 2026 confirme que le Maroc fait partie désormais du cercle des grandes nations du football mondial. Cette équipe n’est plus une surprise, mais une référence. Elle symbolise les fruits d’une politique sportive visionnaire, de la formation des jeunes et du travail pragmatique accompli depuis plusieurs années.

Les Lions de l’Atlas rentrent sans médaille, mais avec quelque chose de tout aussi précieux : le respect du monde entier et l’amour indéfectible des Marocains. Ils ont montré que la jeunesse marocaine possède le talent, le caractère et l’ambition pour regarder les plus grands les yeux dans les yeux.

Merci aux Lions de l’Atlas ! Aujourd’hui plus que jamais, vous avez prouvé que les plus belles victoires ne se mesurent pas seulement au tableau d’affichage, mais aussi à la fierté d’un peuple qui continuera à croire en ses champions.

LR/MAP