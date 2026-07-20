Tourisme | L’Office National Marocain du Tourisme renforce l’accessibilité d’Ouarzazate et de Dakhla

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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit sa stratégie de développement équilibré des territoires en renforçant l’accessibilité d’Ouarzazate et de Dakhla, grâce à son partenariat avec la compagnie aérienne Transavia.

« L’ONMT poursuit sa stratégie de développement de l’ensemble des régions du Royaume en activant des actions pour renforcer la connectivité des destinations à fort potentiel. Dans cette dynamique, Transavia renforce son offre entre Paris-Orly et Ouarzazate avec l’ajout d’une fréquence supplémentaire. La destination sera désormais desservie trois fois par semaine, les mardis, mercredis et samedis, offrant ainsi davantage de flexibilité aux voyageurs français et améliorant sensiblement son accessibilité depuis l’un des principaux marchés émetteurs du Royaume », indique l’Office dans un communiqué.

Ce renforcement s’appliquera durant toute la saison été, soit jusqu’au 31 octobre 2026. L’ONMT et Transavia poursuivent d’ores et déjà leurs échanges afin de reconduire cette fréquence supplémentaire pour la saison hiver, avec l’ambition d’inscrire durablement cette montée en puissance dans l’offre aérienne de la destination.

Cette nouvelle étape illustre la volonté de l’ONMT de faire de la connectivité aérienne un moteur du développement touristique des régions. Ouarzazate, porte d’entrée vers le sud marocain, bénéficie d’une attractivité croissante auprès d’une clientèle en quête d’expériences authentiques.

En facilitant son accès, l’Office soutient l’ensemble de l’écosystème touristique local et favorise une croissance durable au bénéfice des professionnels de la destination.

Le partenariat avec Transavia confirme cette ambition. La compagnie renforce également sa desserte de Dakhla, qui passe elle aussi à trois vols directs hebdomadaires au départ de Paris-Orly, opérés les lundis, mercredis et vendredis. Ce double renforcement témoigne de la confiance de la compagnie dans le potentiel des destinations marocaines et de la capacité de l’ONMT à mobiliser ses partenaires pour accompagner le développement touristique de l’ensemble du Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large portée par l’ONMT qui est de mettre progressivement à niveau l’ensemble des destinations du Royaume, y compris les régions historiquement moins accessibles, afin qu’elles puissent pleinement exprimer leur potentiel sur les marchés internationaux.

La connectivité aérienne constitue un levier essentiel de cette stratégie, au même titre que la promotion et le développement de nouvelles expériences touristiques.

À travers ces avancées, l’ONMT réaffirme son ambition de faire rayonner toutes les régions du Maroc, en rapprochant les destinations des grands marchés internationaux et en créant les conditions d’une croissance touristique équilibrée, durable et plus inclusive.

LR/MAP