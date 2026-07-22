Transformation numérique | Réunion entre Mme Seghrouchni et le vice-président de la BM pour la région MENA

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La transformation numérique du Maroc a été au centre d’une réunion, mercredi à Rabat, entre la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione, à la tête d’une délégation de l’institution financière internationale.

S’exprimant à cette occasion, Mme Seghrouchni a indiqué que cette rencontre intervient à la suite de l’approbation et de la signature, en juin dernier, du Programme d’accélération de la transformation numérique du Royaume, qui a permis de définir un cadre commun fondé sur des résultats mesurables et sur l’utilisation des systèmes nationaux.

Doté d’un financement de 250 millions de dollars sur cinq ans, ce programme a pour objectifs d’accélérer le déploiement et l’adoption de services publics numériques centrés sur les usagers, ainsi que de renforcer la numérisation du secteur privé, sa compétitivité et sa contribution à la création d’emplois, a-t-elle ajouté.

Mme Seghrouchni a souligné que cette initiative permettra d’accélérer les chantiers déjà engagés par le ministère, notamment dans les domaines de l’administration numérique, les infrastructures numériques, l’intelligence artificielle (IA), ainsi que l’économie numérique et l’emploi, en les inscrivant dans une logique axée sur les résultats.

La ministre a, en outre, fait savoir que la priorité immédiate de son département est d’assurer le lancement opérationnel du Programme, en coordination avec le ministère de l’Économie et des Finances, afin de réunir les conditions nécessaires à son entrée en vigueur avant le 23 septembre 2026.

De son côté, M. Dione a relevé, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre s’inscrit dans le prolongement des échanges engagés depuis deux ans à Washington autour de la mise en place d’un partenariat solide avec le Maroc.

Il s’est, à cet égard, félicité de la concrétisation de cette coopération à travers l’approbation d’un financement de 250 millions de dollars destiné à soutenir l’agenda numérique du Royaume.

Selon lui, ce partenariat contribuera à la modernisation de l’administration, au développement de l’agenda numérique, à la création d’emplois ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité des systèmes, de manière à améliorer les performances de l’économie et de l’administration marocaines.

LR/MAP