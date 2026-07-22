Mme Fattah souligne devant le Conseil de gouvernement la capacité de l’économie nationale à résister face aux défis

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La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en avant, mercredi à Rabat lors d’une réunion du Conseil de gouvernement, la capacité de l’économie nationale à faire preuve de résilience et d’adaptation face aux différents défis, grâce à l’approche proactive et flexible adoptée par l’Exécutif.

Lors d’une présentation consacrée à l’exécution de la Loi de finances (LF) 2026, à l’élaboration du projet de Loi de finances (PLF) 2027 et à la programmation budgétaire triennale (PBT) 2027-2029, Mme Fettah a expliqué que cette approche a permis d’atténuer les répercussions des différentes crises sur le pouvoir d’achat des citoyens, l’activité économique et les équilibres sociaux, tout en préservant les fondements de la stabilité économique et financière, fait savoir un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Cette approche équilibrée, a-t-elle poursuivi, a permis au Royaume de préserver les équilibres macroéconomiques, à travers la mobilisation de ressources financières supplémentaires, l’amélioration du rendement du système fiscal, la maîtrise du déficit budgétaire, ainsi que la poursuite du financement des programmes de l’Etat social et le maintien d’un niveau élevé d’investissement public.

LR/MAP