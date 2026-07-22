Bank Al-Maghrib réalise un résultat net bénéficiaire de 5,74 MMDH en 2025

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Le résultat net de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est établi à 5,74 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l’exercice 2025, en repli de 11% comparativement à une année auparavant.

Cette baisse s’explique, principalement, par l’effet combiné du repli du résultat de la conduite de la politique monétaire (-746,6 millions de dirhams / MDH), de l’augmentation des charges générales d’exploitation (+1 MMDH) compte tenu de la constitution cette année de la provision pour risques financiers pour un montant d’un milliard de dirhams, ainsi que du recul du résultat non courant (-98,56 MDH), fait savoir la Banque Centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière.

Ces évolutions ont été compensées par la progression des résultats issus de la gestion des réserves de change (+1,2 MMDH) et des autres opérations (+244,58 MDH).

Pour ce qui est de l’accroissement du résultat des opérations de gestion des réserves de change, il est tiré essentiellement par la progression du revenu net obligataire (+1,31 MMDH), recouvrant l’amélioration des intérêts notamment ceux générés par le portefeuille d’investissement et des plus-values nettes des titres de placement atténuée par la baisse des reprises de provisions afférentes à ces titres.

À l’inverse, les intérêts issus des placements monétaires ont enregistré un repli, en lien principalement avec la baisse des taux de placement dans un contexte d’assouplissement des politiques monétaires de la Réserve Fédérale américaine (Fed) et de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Le repli du résultat des opérations de conduite de la politique monétaire, après trois années de hausses consécutives, est attribuable essentiellement aux réductions du taux directeur.

La progression du résultat des autres opérations découle principalement de la hausse des commissions sur les opérations de change notamment sur les BBE (Billets de Banque Étrangers), suite à des cessions plus importantes par les banques marocaines à Bank Al-Maghrib, et de l’amélioration de la rémunération des comptes de la clientèle de la Banque. En revanche, les ventes de documents sécurisés ont accusé une baisse de 6% (-24,69 MDH) revenant à 363,84 MDH.

L’augmentation des charges générales d’exploitation s’explique principalement par la constitution de la Banque Centrale, au titre de l’exercice 2025, d’une provision pour risques financiers de 1 MMDH, afin de couvrir des pertes probables sur les portefeuilles MTM (Marked To Market), notamment en cas de chocs de taux et de marché à des niveaux similaires à ceux de 2022-2023, ainsi que de la hausse des dépenses de fonctionnement (+206,9 MDH).

Le recul du résultat non récurrent à -545,41 MDH (-98,56 MDH) s’explique, essentiellement, par le règlement en 2025 de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices d’un montant de 585,82 MDH.

LR/MAP