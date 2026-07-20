Haut-Commissariat au Plan | La croissance du Maroc attendue à 4,8% en 2026

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La croissance économique nationale se maintiendrait à un rythme élevé en 2026, s’établissant à 4,8%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette croissance devrait être portée notamment par le rebond exceptionnel de l’activité agricole, indique le HCP qui vient de publier son Budget Économique Exploratoire 2027 qui présente une révision de la croissance économique nationale en 2026, ainsi que les perspectives pour l’année prochaine.

En 2027, et sous l’hypothèse d’une production céréalière moyenne, l’activité économique devrait ralentir à 3%, prévoit la même source.

Au détail, le HCP anticipe une progression de la valeur ajoutée agricole de 19,1% en 2026 et un repli de 6,8% en 2027, en raison d’un effet de base sous l’hypothèse d’une campagne céréalière moyenne.

Pour ce qui est de l’activité de la pêche, elle devrait connaître une légère amélioration, en dépit de la baisse de la production halieutique.

Ainsi, le secteur primaire augmenterait de 18,1% en 2026, contribuant à hauteur de 1,9 point à la croissance économique nationale. En 2027, le secteur reculerait de 6,3%, contribuant négativement de 0,8 point à la croissance du produit intérieur brut (PIB).

Les activités non agricoles devraient, quant à elles, voir la croissance de leur valeur ajoutée ralentir à 3% en 2026, après 3,9% en 2025. Elles afficheraient une reprise de 4 % en 2027, soutenues principalement par l’amélioration des activités industrielles et la vigueur du secteur tertiaire.

Cette tendance devrait être tirée par l’affermissement de la demande intérieure et par l’effet d’entraînement des grands projets d’investissement engagés

Les activités secondaires devraient ainsi enregistrer une croissance de 1,1% en 2026 et progresseraient de 3,7% en 2027. Leur contribution à la croissance économique nationale devrait se limiter à 0,3 point en 2026 et à 0,9 point en 2027.

De son côté, le secteur tertiaire confirmerait sa résilience, avec une croissance de 3,9% en 2026 et 4,2% en 2027, contribuant positivement à la croissance du PIB à hauteur de 2 points en 2026 et 2,2 points en 2027.

En valeur, la croissance du PIB devrait passer de 6,8% en 2026 à 4,5% en 2027, soit une hausse de l’indice implicite du PIB de 1,9% en 2026 et de 1,5% en 2027.

Le Budget économique exploratoire du HCP est de nature à permettre aux décideurs d’appréhender l’évolution économique prévue en 2026 et 2027. Il sert ainsi de référence pour fixer les objectifs macroéconomiques et les éventuelles mesures à mettre en œuvre, en vue de la préparation de la Loi de Finances 2027.

L’élaboration de ce document tient compte des agrégats provisoires arrêtés par la comptabilité nationale ainsi que des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de la conjoncture menés par le HCP, et par les différentes institutions nationales et internationales.

LR/MAP