Le renforcement de la coopération économique et d’investissement au menu des discussions des ministres des Affaires étrangères du Maroc et du Ghana

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi à Accra, en marge de sa co-présidence de la 2e session de la Commission mixte de coopération, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, au cours desquels ils ont passé en revue et exprimé la pleine satisfaction des progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale depuis la Visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Ghana en février 2017.

Les deux ministres se sont également félicités de la présence croissante d’entreprises marocaines au Ghana dans des domaines stratégiques tels que le secteur bancaire, le logement et les infrastructures, et ont encouragé les investissements ghanéens au Maroc, tout en soulignant l’importance de renforcer encore les flux d’investissements réciproques entre les deux pays ainsi que les partenariats public-privé, en particulier dans des domaines émergents tels que l’énergie verte, la logistique et l’économie numérique.

Réaffirmant leur détermination commune à approfondir davantage la coopération dans les secteurs prioritaires d’intérêt mutuel, les deux ministres ont, en outre, exprimé leur ambition commune d’étendre cette coopération à d’autres secteurs d’intérêt mutuel, notamment l’industrie, les hydrocarbures et l’exploitation minière, l’efficacité énergétique, la coopération douanière, les services postaux et l’agriculture.

Sur le plan commercial, et en prenant acte du potentiel commercial entre les deux pays, MM. Bourita et Ablakwa ont convenu d’encourager l’organisation de missions économiques, de rencontres B2B, de salons professionnels et d’expositions en vue de renforcer les échanges et d’améliorer la balance commerciale entre les deux pays.

À cette fin, ils ont convenu de faciliter l’organisation périodique, à tour de rôle, d’un « Forum économique et d’investissement Ghana-Maroc » piloté par le secteur privé.

LR/MAP