Rabat | Lancement du Programme d’appui à l’agriculture solidaire inclusive des femmes et des jeunes

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Le Programme d’appui à l’agriculture solidaire inclusive des femmes et des jeunes (PAASIFEJ) a été lancé, lundi à Rabat, lors d’un séminaire tenu par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), en coordination avec Banque Africaine de Développement (BAD).

S’inscrivant dans la dynamique des grands chantiers de développement de l’agriculture solidaire, cette initiative constitue un levier stratégique de la mise en œuvre de la stratégie nationale « Génération Green 2020-2030 ». Doté d’un financement de 216,3 millions d’euros (M€) dont 100 M€ accordé par la BAD, le programme sera déployé sur une période de cinq ans (2025-2030) dans sept régions du Royaume à savoir, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, a indiqué que ce programme répond aux principaux défis auxquels l’agriculture marocaine est aujourd’hui confrontée, à savoir le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique, l’amélioration durable des revenus des petits producteurs, la promotion de l’entrepreneuriat rural, la création d’emplois décents et l’inclusion économique des femmes et des jeunes.

Au-delà de l’importance de son enveloppe budgétaire, le PAASIFEJ, qui s’inscrit dans la continuité du grand chantier de l’agriculture solidaire, devenu l’un des axes majeurs de la stratégie « Génération Green », constitue un véritable levier de transformation, a relevé M. Arrifi.

Ledit programme traduit une vision ambitieuse d’un développement agricole fondé sur la performance, l’équité territoriale, l’innovation et la durabilité », a-t-il ajouté.

En outre, le DG de l’ADA a souligné que le PAASIFEJ ouvre une nouvelle étape dans l’évolution de l’agriculture solidaire au Maroc, en introduisant une gestion résolument axée sur les résultats, fondée sur des objectifs clairement définis, des indicateurs de performance précis et un dispositif de suivi permettant d’apprécier objectivement les progrès réalisés et les impacts obtenus.

Et de poursuivre : « Le programme renforce également l’intégration de l’approche genre afin de promouvoir une participation accrue des femmes aux chaînes de valeur agricoles, de favoriser leur autonomisation économique et de développer l’entrepreneuriat féminin en milieu rural. Il accorde, par ailleurs, une place centrale aux dimensions environnementales et sociales, à travers la mise en place d’un système de gestion et de suivi conforme aux meilleures pratiques, garantissant une meilleure prise en compte des enjeux liés à la préservation des ressources naturelles, à la résilience climatique et à l’inclusion sociale ».

M. Arrifi a insisté sur le rôle essentiel des Directions Régionales de l’Agriculture, des services déconcentrés et de l’ensemble des partenaires territoriaux, dont l’engagement sera déterminant pour assurer une mise en œuvre efficace du programme, garantir l’atteinte des résultats attendus et faire du PAASIFEJ un modèle de réussite en matière de développement territorial.

De son côté, Vincent Castel, Manager Agriculture and Agro Industry pour l’Afrique du Nord, l’Afrique Centrale et le Nigeria à la BAD, intervenant par visioconférence, a indiqué que cette opération revêt une importance stratégique pour la Banque, estimant qu’elle lui permet de poursuivre son accompagnement du Maroc dans la réponse à plusieurs défis majeurs.

Le premier de ces défis, a-t-il soutenu, consiste à favoriser la création d’emplois en milieu rural, en particulier au profit des femmes et des jeunes, afin de renforcer l’inclusion économique et les opportunités dans les territoires ruraux.

Pour M. Castel, ce programme s’inscrit pleinement dans les priorités de la BAD en matière de transformation des systèmes agricoles, en soutenant une agriculture plus inclusive, plus résiliente et créatrice de valeur.

Le PAASIFEJ prévoit notamment l’accompagnement de 700 femmes entrepreneures dans la formalisation et le développement de leurs projets. Il ambitionne aussi d’améliorer durablement la productivité agricole grâce à la mise en place et à la modernisation d’infrastructures de production et de services agricoles favorisant une meilleure intégration des petits exploitants aux chaînes de valeur. Cette composante se traduira notamment par l’aménagement et la réhabilitation de 160 kilomètres de séguias ainsi que par la création de 150 points d’eau.

Ledit programme prévoit, en outre, la plantation de 50.000 hectares d’espèces arboricoles résilientes, contribuant ainsi à la restauration des écosystèmes vulnérables et à la préservation des ressources naturelles.

Pour la première fois dans ce type d’intervention, le PAASIFEJ adopte l’approche du Financement Basé sur les Résultats (FBR). Ce mécanisme innovant conditionne les décaissements à l’atteinte d’indicateurs de performance précis, mesurables et vérifiables, renforçant ainsi la culture de résultats, la redevabilité et l’efficacité de l’action publique.

Capitalisant sur les enseignements tirés des programmes antérieurs, le PAASIFEJ intègre plusieurs innovations majeures, notamment un renforcement de l’approche genre en faveur de l’autonomisation économique des femmes rurales ainsi qu’un dispositif rigoureux de gestion et de suivi des impacts sociaux et environnementaux.

La gouvernance du programme sera assurée à travers un Comité National de Pilotage et une Unité de Gestion du Programme, chargés d’en garantir la bonne exécution et l’atteinte des objectifs fixés.

Ce séminaire a connu une forte mobilisation des représentants des administrations, et des institutions aux niveaux central, régional et provincial (ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et ministère de l’Économie et des Finances).

Il a constitué une plateforme d’échange et de concertation autour des orientations stratégiques du programme, permettant d’harmoniser les approches, de coordonner les plans d’action et de consolider l’engagement collectif indispensable à la réussite de ce programme structurant au service du développement rural inclusif et durable.

LR/MAP