Ouverture à Fès des travaux du 9ème Forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux du 9ème forum de l’Alliance des civilisations des Nations-Unies (UNAOC) se sont ouverts mardi à Fès avec pour but de renforcer le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et civilisations.

La séance d’ouverture de ce forum de deux jours qui se tient sous la thématique “Vers une alliance de paix : Vivre ensemble comme une seule humanité”, a été marquée par la lecture d’un message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants, et dont lecture a été donnée par M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

Dans ce message, le Souverain a souligné que les valeurs de l’UNAOC, les idéaux qu’elle porte et le paradigme qu’elle promeut sont aussi les valeurs du Maroc, ses idéaux et son paradigme.

SM le Roi a affirmé que le Royaume du Maroc a été de tous les combats de l’organisation, pour des raisons consubstantielles à son identité et pour d’autres inhérentes à ses engagements.

Dès l’origine, le Maroc s’est engagé dans cette avant-garde et s’y est maintenu avec constance, a poursuivi le Souverain, notant que le Royaume s’est engagé en promouvant l’ouverture comme une culture de la paix, en vivant la religion comme un instrument de paix, et en œuvrant pour le développement, au sens large, en tant que pilier de la paix.

Co-présidé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita et le Haut Représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Angel Moratinos, cet événement connaît la participation de nombreuses personnalités de premier plan dont le Secrétaire générale de l’ONU, Antonio Guterres.

Un millier de participants entre délégations officielles faisant partie du groupe des pays et organisations amis de l’alliance, société civile, acteurs dans le champ d’action de l’alliance, universitaires, jeunes professionnels et étudiants prennent part à ce forum.

Cette manifestation internationale vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre les différentes communautés, cultures et civilisations, et à construire des ponts qui unissent les populations et les personnes au-delà de leurs différences culturelles ou religieuses, en développant une série d’actions concrètes visant à la prévention des conflits et à la construction de la paix.

L’organisation de ce forum au Maroc témoigne de son engagement effectif en faveur des principes de dialogue, de coexistence et de respect de l’autre.

Cet évènement de grande envergure représente une opportunité unique pour approfondir les discussions et les débats autour de la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent ; du rôle central de l’éducation ; du rôle des femmes comme médiatrices et pacificatrices ; de la lutte contre l’antisémitisme, l’islamophobie et la christianophobie ; du sport comme vecteur pour la paix et l’inclusion ; de l’équilibrage des récits migratoires par la programmation ; du rôle des leaders religieux dans la promotion de la paix ; la coexistence et l’harmonie sociale, de la revigoration du multilatéralisme à travers la culture de la paix ainsi que la lutte contre les discours haineux en ligne.

Au programme de cette 9ème Edition du Forum Mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, coparrainée par l’Espagne et la Turquie, figure notamment une réunion de haut niveau du groupe ministériel des amis de l’UNAOC.

Les travaux de ce forum seront sanctionnés par l’adoption de la Déclaration de Fès.

LR/MAP