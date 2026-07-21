Le Président ghanéen transmet à SM le Roi ses salutations fraternelles et exprime sa satisfaction des progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Maroc

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a été reçu en audience, mardi à Accra, par le Président de la République du Ghana, S.E.M. John Dramani Mahama, en marge des travaux de la 2e session de la Commission mixte de Coopération entre le Maroc et le Ghana.

A cette occasion, le Président ghanéen a transmis à Sa Majesté le Roi ses salutations fraternelles, et exprimé sa satisfaction des progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République du Ghana depuis la Visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Ghana en février 2017.

LR/MAP