Le Président ghanéen transmet à SM le Roi ses salutations fraternelles et exprime sa satisfaction des progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Maroc

Par Le Reporter.ma 21/07/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Président ghanéen transmet à SM le Roi ses salutations fraternelles et exprime sa satisfaction des progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a été reçu en audience, mardi à Accra, par le Président de la République du Ghana, S.E.M. John Dramani Mahama, en marge des travaux de la 2e session de la Commission mixte de Coopération entre le Maroc et le Ghana.

A cette occasion, le Président ghanéen a transmis à Sa Majesté le Roi ses salutations fraternelles, et exprimé sa satisfaction des progrès réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République du Ghana depuis la Visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Ghana en février 2017.

LR/MAP

Tags

,
,
,

Voir aussi

Tourisme | L’Office National Marocain du Tourisme renforce l’accessibilité d’Ouarzazate et de Dakhla

Tourisme | L’Office National Marocain du Tourisme renforce l’accessibilité d’Ouarzazate et de Dakhla

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit sa stratégie de développement équilibré des territoires en …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma