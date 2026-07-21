Les initiatives Royales pour l’émergence et le développement de l’Afrique hautement saluées à Accra

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, à l’occasion de la 2e session de la Commission mixte de coopération, tenue mardi à Accra, au cours desquels les initiatives de SM le Roi Mohammed VI pour l’émergence et le développement de l’Afrique ont été hautement saluées.

Ces entretiens ont été ainsi l’occasion pour se féliciter de la dynamique positive engagée dans le cadre du Processus des États africains de l’Atlantique et réaffirmer l’engagement à promouvoir l’espace africain de l’Atlantique en tant que plateforme stratégique de coopération, de stabilité et de prospérité partagée.

En outre, la partie ghanéenne a salué l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays sahéliens enclavés à l’Océan Atlantique, comme une expression concrète de la solidarité africaine et d’une coopération Sud-Sud active.

Enfin, les deux ministres se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés dans le cadre du mégaprojet de Gazoduc Africain Atlantique, tout en soulignant son importance stratégique pour l’intégration régionale, la sécurité énergétique et le développement durable.

LR/MAP