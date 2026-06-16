Campagne céréalière | De bons rendements atteignant 57 quintaux par hectare (M. El Bouari)

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Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a indiqué, mardi à la Chambre des Conseillers, que les données préliminaires des opérations de récolte en cours font état de bons niveaux de production céréalière, avec des rendements variant entre 15 et 57 quintaux par hectare selon les régions.

En réponse à une question orale sur “la gestion de la campagne de récolte des céréales”, M. El Bouari a précisé que les opérations de récolte et de commercialisation ont démarré progressivement, relevant que les quantités collectées ont dépassé, au 15 juin courant, les 100.000 quintaux par jour au cours de la deuxième semaine de juin.

Selon le ministre, les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Marrakech-Safi concentrent à elles seules près de 84% des volumes collectés.

Et d’ajouter que la campagne agricole actuelle a été marquée par des conditions climatiques favorables, le cumul des précipitations ayant atteint, au 12 juin, environ 571 mm, soit une hausse de 94% par rapport à la campagne précédente et de 45% comparativement à une année normale.

Dans ce sillage, il a noté que son département avait pris, avant le lancement de la campagne de récolte, une série de mesures anticipatives, notamment la mise à disposition de 734.000 quintaux de semences certifiées de céréales à des prix subventionnés et uniformisés à l’échelle nationale, l’approvisionnement du marché national en près de 500.000 tonnes d’engrais, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du programme national de semis direct.

Le ministre a également évoqué le lancement effectif du programme d’irrigation de complément visant à atteindre un million d’hectares à l’horizon 2033, outre l’élargissement de la couverture de l’assurance agricole et la restructuration de ses produits.

Selon lui, ces mesures, conjuguées à l’amélioration des conditions climatiques, ont contribué à une production prévisionnelle avoisinant les 90 millions de quintaux, dont 44 millions de quintaux de blé tendre, 21 millions de quintaux de blé dur et 25 millions de quintaux d’orge.

S’agissant des capacités de stockage, M. El Bouari a souligné que le ministère poursuit le renforcement des infrastructures dédiées au stockage des céréales à travers la création d’unités de proximité d’une capacité avoisinant deux millions de quintaux et le relèvement du taux de soutien aux investissements dans les infrastructures de stockage de 10% à 25%, en plus du développement d’un système national intégré de stocks stratégiques.

Par ailleurs, il a indiqué que l’approche adoptée pour la commercialisation de la récolte nationale de blé tendre repose sur la priorité accordée à la production nationale et le renforcement de la sécurité alimentaire, à travers la fixation du prix de référence d’achat du blé tendre destiné aux minoteries industrielles à 280 dirhams le quintal et la suspension de la levée des droits de douane sur les importations de blé tendre durant les mois de juin et juillet 2026.

Il s’agit, en outre, du partenariat scellé entre l’État et les professionnels afin de garantir la collecte de 15 à 20 millions de quintaux de blé tendre produit localement, a-t-il rappelé.

Ladite approche se base également sur un mécanisme additionnel de constitution des stocks stratégiques consistant en l’octroi d’une prime de stockage de 3 dirhams par quinzaine pour chaque quintal de blé tendre national conservé, dans le but d’encourager la constitution d’un stock de réserve de huit millions de quintaux issus de la production locale, permettant ainsi d’améliorer la couverture des besoins pour une durée de six mois au lieu de trois mois.

LR/MAP