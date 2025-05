Bourita reçoit un message écrit adressé à SM le Roi par son Excellence le Président égyptien

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger, Dr Badr Abdel Aaty.

Lors de cette rencontre, M. Bourita a reçu de son homologue égyptien un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, par son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le message du Président de la République Arabe d’Egypte à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, traduit la volonté des dirigeants des deux pays de consolider la dynamique positive que connaissent les relations entre le Royaume du Maroc et la République Arabe d’Égypte et de les hisser à des horizons plus larges de coopération et de complémentarité, au service des deux pays frères.

