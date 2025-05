Banque africaine de développement | Un record de 11 Md$ de nouveaux investissements pour 2024-2025

Partager Facebook

Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a mobilisé 11 milliards de dollars (Md$) de nouveaux investissements pour 2024-2025, son plus haut niveau jamais enregistré.

Ce montant comprend 5,5 milliards de dollars destinés au financement de l’action climatique, précise la BAD dans sa Revue annuelle de l’efficacité du développement (RAED) pour 2025, publiée en marge des Assemblées annuelles de la Banque, qui se tiennent jusqu’au 30 mai à Abidjan.

D’après la même source, l’Afrique, dans un contexte mondial marqué par des turbulences économiques mondiales, des tensions géopolitiques, des conflits croissants et des pressions climatiques croissantes, continue de faire preuve d’une résilience remarquable.

Intitulée “Soutenir la résilience et impulser la transformation de l’Afrique”, cette revue mesure l’impact des opérations de la Banque à travers ses cinq grandes priorités stratégiques, les “High 5”, qui portent la transformation de l’Afrique : éclairer et alimenter l’Afrique, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Elle met en lumière les résultats obtenus en 2024, première année de mise en œuvre de la nouvelle Stratégie décennale de la Banque (2024-2033), qui repose sur une vision positive du potentiel de l’Afrique pour améliorer considérablement ses sociétés, ses économies et la qualité de vie de ses populations.

La RAED est le rapport phare sur les résultats de la Banque, servant d’outil clé de responsabilisation et de performance. Elle évalue la contribution de la BAD par rapport aux “High 5” et aux priorités transversales telles que la résilience, la fragilité, la gouvernance, le genre, le climat et la jeunesse.

LR/MAP