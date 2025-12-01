Grâce à la vision de SM le Roi, le Maroc a entamé une nouvelle phase de mobilisation des ressources en eau

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a entamé une nouvelle phase de mobilisation des ressources en eau reposant sur un système intégré, a affirmé, lundi à Marrakech, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau, qui se tient jusqu’au 5 décembre sous le thème “L’eau dans un monde qui change: Innovation et adaptation”, M. Baraka a souligné que ce système combine le dessalement de l’eau de mer, les barrages, la réutilisation des eaux usées, la recharge des nappes, la numérisation et les contrats d’eau régionaux.

Il a ajouté, dans ce sens, que le Maroc a entamé une nouvelle démarche pour la gestion de ses ressources hydriques, reposant sur l’adoption de plans directeurs d’aménagement intégré pour l’ensemble des bassins hydrauliques à l’horizon 2050.

Le ministre a précisé que ces plans directeurs constituent la base d’élaboration du Plan national de l’eau, qui représente une feuille de route nationale visant à garantir la convergence entre l’État, les régions, les collectivités territoriales et les acteurs économiques.

Il a ainsi fait savoir que 17 stations de dessalement ont été réalisées, avec une capacité de production atteignant 350,3 millions de mètres cubes par an, tandis que quatre autres projets sont en cours de réalisation pour une capacité de 567 millions de mètres cubes.

À cela s’ajoutent 11 projets programmés pour l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation et l’usage industriel, visant une capacité totale de 1,7 milliard de mètres cubes à l’horizon 2030, avec un fonctionnement à base d’énergies renouvelables afin d’assurer la durabilité, a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné que le Maroc s’oriente vers un modèle “eau – énergie – alimentation”, qui relie ces trois secteurs dans une politique unifiée et une vision commune, avec des retombées concrètes sur la vie du citoyen.

Il a également passé en revue les mesures adoptées dans le domaine de la gestion des ressources hydriques destinées au secteur agricole, de la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des espaces verts, et de l’industrie.

Les défis hydriques que connaît aujourd’hui le Maroc ne sont plus conjoncturels, mais représentent une nouvelle étape nécessitant créativité, innovation et une gouvernance intelligente, a-t-il poursuivi, notant que ce 19è Congrès Mondial de l’Eau constituera une occasion propice pour proposer des solutions innovantes et des recommandations pratiques.

Coorganisé par le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA) sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce Congrès constitue l’occasion d’explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.

Cet événement offrira ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l’eau.

Le programme de ce 19è Congrès Mondial de l’Eau comporte notamment une table ronde ministérielle, quatre panels de haut niveau, plus de 140 sessions techniques animées par des experts internationaux, des événements parallèles pour approfondir des thématiques spécialisées et un vaste espace d’exposition dédié à la présentation des technologies et des projets hydriques innovants.

Cet événement sera couronné par la Déclaration de Marrakech, un appel collectif réunissant décideurs, scientifiques et praticiens pour renforcer le lien entre science, politique et action et accélérer la mobilisation mondiale pour la préservation de l’eau.

LR/MAP