SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’entretient avec SAS le Prince Albert II de Monaco

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, marraine de l’Alliance de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie de l’Océan), s’est entretenue, mercredi au Palais princier de Monaco, avec Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Prince Souverain de Monaco.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre des activités de SAR la Princesse Lalla Hasnaa à l’occasion de la troisième édition du Dialogue des fondations pour la décennie de l’Océan, qui s’est ouverte plus tôt dans la journée dans la principauté, et où Son Altesse Royale conduit une importante délégation.

Cette entrevue a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Fondation Prince Albert II de Monaco visant à renforcer l’échange d’expérience entre les deux Institutions et la mutualisation de l’opération “b7arblaplastic” de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et “beyond plastic med” de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

La rencontre s’est déroulée en présence, du côté marocain, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et de la secrétaire générale de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Nouzha Alaoui, et du côté monégasque, du Vice-président, administrateur délégué de la Fondation Albert II de Monaco, Olivier Wenden, et du Conseiller spécial de SAS le Prince Albert II de Monaco pour l’environnement, Bernard Fautrier.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa avait participé plus tôt dans la journée au segment d’ouverture de haut niveau de la 3ème édition du dialogue des fondations pour la Décennie de l’Océan.

