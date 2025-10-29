Rabat et Asunción consolident une relation fondée sur l’amitié et la concertation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et le Paraguay ont réaffirmé, mercredi à Rabat, leur volonté commune de renforcer leur dialogue politique et d’approfondir leur coopération bilatérale dans un esprit d’amitié, de confiance et de concertation continue.

Lors de leur rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République du Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, ont salué la dynamique positive qui marque les relations entre les deux pays depuis l’ouverture de leurs Ambassades respectives à Rabat et à Asunción.

Les deux responsables se sont aussi félicités du dialogue politique fluide et régulier établi entre les deux capitales, illustré par la tenue, en juin 2025 à Rabat, de la Deuxième Réunion de Consultations politiques, qui a permis de définir les grandes orientations du partenariat pour les prochaines années.

Ils ont également souligné leur volonté de maintenir un cadre de concertation politique permanent, couvrant les principaux domaines de coopération bilatérale et multilatérale, et de poursuivre la coordination entre leurs départements respectifs sur les questions d’intérêt commun.

Les deux ministres ont, en outre, mis en avant la convergence de leurs positions sur de nombreuses questions internationales, notamment la promotion du multilatéralisme, la prévention des conflits, la coopération Sud-Sud et le développement durable.

M. Bourita a salué la vision diplomatique du Président Santiago Peña, axée sur la stabilité, la transparence et la coopération régionale, tandis que M. Ramírez Lezcano a exprimé l’estime de son pays pour le rôle constructif du Maroc dans le renforcement du dialogue inter-régional entre l’Afrique et l’Amérique latine.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la densification des échanges institutionnels et parlementaires, et d’encourager la mise en place de mécanismes conjoints de suivi et de coopération sectorielle, illustrant la maturité d’un partenariat politique fondé sur la confiance, le respect mutuel et la solidarité Sud-Sud.

LR/MAP