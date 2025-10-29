Le Paraguay matérialise sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par l’annonce de l’ouverture d’un Consulat Général

La République du Paraguay a matérialisé, mercredi, sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par l’annonce de l’ouverture d’un Consulat Général.

Lors de son entretien, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre des Relations extérieures de la République du Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, a réaffirmé le plein soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007, considérée comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement du différend régional.

À cette occasion, le chef de la diplomatie paraguayenne a annoncé la décision de son pays d’ouvrir prochainement un Consulat général dans les provinces du Sud, en signe d’appui clair à l’intégrité territoriale du Royaume.

Cette position s’inscrit dans la continuité du retrait, en 2014, de la reconnaissance de l’entité fantoche par Asunción, ainsi que dans la série de déclarations conjointes et de consultations politiques qui, depuis, ont consolidé le soutien paraguayen à la cause nationale du Maroc.

La décision d’ouverture d’un Consulat général dans les provinces du Sud du Royaume constitue un acte politique fort illustrant la reconnaissance croissante, en Amérique Latine, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et la solidité des liens d’amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Paraguay.

LR/MAP