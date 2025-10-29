Le Maroc et le Paraguay scellent une Déclaration conjointe pour un partenariat d’avenir

Le Maroc et le Paraguay ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération, en adoptant une Déclaration conjointe, destinée à structurer et accélérer la mise en œuvre de projets communs.

Lors de la visite de travail à Rabat du ministre paraguayen des Relations extérieures, Rubén Ramírez Lezcano, et de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la logistique, de l’agriculture, du transport aérien et du tourisme.

Les deux pays ambitionnent de bâtir un partenariat économique atlantique durable, fondé sur la complémentarité de leurs atouts : le Maroc comme hub industriel et logistique africain, et le Paraguay comme acteur majeur de l’agro-industrie et de l’hydroélectricité en Amérique du Sud.

Les deux ministres ont également convenu de renforcer la coopération entre le Maroc et le MERCOSUR, dans la perspective de promouvoir une association équilibrée et solidaire entre les deux rives de l’Atlantique Sud.

M. Bourita a salué la vision économique du Président Santiago Peña, axée sur la justice sociale et la modernisation productive, tandis que M. Ramírez Lezcano a souligné la portée des grandes initiatives africaines lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, notamment le Processus des États africains de l’Atlantique, l’Initiative favorisant l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, et le Gazoduc Africain Atlantique, considérés comme des projets intégrateurs majeurs au service de la prospérité partagée.

