Plus de 28.000 Américains ont quitté le Moyen-Orient depuis le début des frappes contre l’Iran

Plus de 28.000 Américains ont regagné les États-Unis “sains et saufs” en provenance du Moyen-Orient depuis le début des frappes américaines contre l’Iran, a indiqué samedi le département d’État américain.

“Ces chiffres n’incluent pas les nombreux Américains qui se sont réfugiés dans d’autres pays ni ceux qui ont quitté le Moyen Orient mais sont toujours en transit vers les États-Unis”, a précisé le département d’État dans un communiqué.

“Alors que la disponibilité des vols commerciaux dans la région continue de s’améliorer, les opérations de vols charters et de transport terrestre conduites par le Département d’État s’intensifient progressivement, en fonction des conditions de sécurité”, selon la même source.

Les États-Unis ont fermé plusieurs de leurs ambassades dans la région après des tirs de missiles iraniens.

Plusieurs gouvernements ont entamé le rapatriement de leurs ressortissants bloqués au Moyen-Orient, sur fond de tensions croissantes dans la région.

