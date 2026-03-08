Le SG de la Ligue arabe condamne les attaques iraniennes contre des cibles vitales dans la région du Golfe

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a de nouveau condamné, dimanche, avec la plus grande fermeté, les attaques iraniennes contre des cibles civiles et des infrastructures vitales dans la région du Golfe.

Cette escalade irresponsable et injustifiée constitue une grave erreur d’appréciation que l’Iran doit immédiatement revoir, selon le porte-parole officiel du SG de la Ligue arabe, Jamal Rushdi.

L’Iran commet une agression contre les peuples en ciblant des infrastructures vitales et des cibles civiles, a-t-il ajouté, notant qu’il plonge toute la région dans une situation extrêmement dangereuse par son escalade irresponsable contre les civils, les infrastructures vitales et les installations civiles.

“Le SG de la Ligue arabe suit de près l’escalade iranienne et la considère comme une stratégie désespérée à l’encontre des pays qui n’ont ni cherché ni participé à la guerre. Cette stratégie ne fera qu’exacerber la haine et l’animosité dans la région”, a fait remarquer M. Rushdi.

LR/MAP