Le SG de la Ligue arabe condamne les attaques iraniennes contre des cibles vitales dans la région du Golfe

Par Le Reporter.ma 08/03/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Le SG de la Ligue arabe condamne les attaques iraniennes contre des cibles vitales dans la région du Golfe

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a de nouveau condamné, dimanche, avec la plus grande fermeté, les attaques iraniennes contre des cibles civiles et des infrastructures vitales dans la région du Golfe.

Cette escalade irresponsable et injustifiée constitue une grave erreur d’appréciation que l’Iran doit immédiatement revoir, selon le porte-parole officiel du SG de la Ligue arabe, Jamal Rushdi.

L’Iran commet une agression contre les peuples en ciblant des infrastructures vitales et des cibles civiles, a-t-il ajouté, notant qu’il plonge toute la région dans une situation extrêmement dangereuse par son escalade irresponsable contre les civils, les infrastructures vitales et les installations civiles.

“Le SG de la Ligue arabe suit de près l’escalade iranienne et la considère comme une stratégie désespérée à l’encontre des pays qui n’ont ni cherché ni participé à la guerre. Cette stratégie ne fera qu’exacerber la haine et l’animosité dans la région”, a fait remarquer M. Rushdi.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

Six missiles balistiques et 125 drones interceptés par les défenses aériennes émiraties

Six missiles balistiques et 125 drones interceptés par les défenses aériennes émiraties

Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont détecté, jeudi, sept missiles balistiques, dont six …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma