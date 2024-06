Aïd Al Adha 1445/2024 | Les Vœux du Reporter

Partager Facebook

À l’occasion de l’avènement de Aïd Al Adha 1445/2024, les équipes du Reporter ont l’honneur de présenter leurs vœux déférents, à Amir Al Mouminine Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Puisse Dieu le Tout-Puissant préserver SM le Roi, lui accorder excellente santé, longue vie de bonheur et l’assister dans son œuvre d’édification d’un Maroc uni et prospère.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR la Princesse Lalla Khadija, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de la Famille Royale.

A l’occasion de cette Fête bénie, nous adressons également nos vœux de santé et prospérité à nos lecteurs, à nos annonceurs et à tous nos concitoyens marocains d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’à l’ensemble de la Oumma islamique.

